世界超馬錦標賽 陳彥博滑倒流血照樣向前衝

圖/陳彥博臉書粉專

極地好手陳彥博挑戰斯洛維尼亞 250km 世界超馬錦標賽，目前第三天的賽程 61K 已經結束，海拔總共爬升 2487m ，下降 2420m，陳彥博也繳出 6 小時 37 分 21 秒的成績，在第三天的賽事和來自約旦的 Salameh 並列第二，第一名是來自英國的 Thomas 以 6 小時 16 分 35 秒拿下，第三名是同樣也來自英國的 Luke，完賽時間 6 小時 40 分 49 秒。

陳彥博在臉書分享說：「起跑前還在下雨，氣溫明顯比較低，跑了 20 多公里都還沒熱起來。第三階段 Long Day 是很重要的一天，通常也是決勝的重要關鍵，我的策略是跟緊第二名的英國選手，直到最後 30km 再開始發動攻擊點。」陳彥博在山徑下坡處，經過私人農場時，因為鐵絲很細，加上他的速度很快，一個不小心就直接撞到鐵絲柵欄滑倒，左腳和手部都流血，起初陳彥博有點嚇到，但他說：「根本沒有時間管這些，因為距離已經被拉開了，通常只要 20 秒就會看不到人，只好先放下傷口，趕緊追上去，只要跑起來不會痛就沒問題，還好跑一跑血就止住了。」

陳彥博遭鐵絲欄劃傷。圖/陳彥博臉書粉專

陳彥博說：「前後我們不斷在打拉鋸戰，上坡我都會追上他，下坡又被拉開，大概知道彼此特性後，便開始在樹林上坡、森林下坡互相測試對方，展開拉鋸戰，等過了 33km 檢查站，我在上坡處發動第一次攻擊，不斷加速不停下來，但被對方識破跟上，結果累積了 120km 的大腿差點抽筋，下坡又再度被拉開看不到人。」遇到這樣的情形，陳彥博坦承鬥志有一點被打擊到，心裡想著「怎麼可能！」不過他沒有放棄！持續把速度加快追趕上去，最後 6km，終於追到約旦沙漠皇帝 Salameh，隨後兩人不斷加速，Salameh 想把陳彥博甩開，結果在最後上坡，陳彥博突然看到英國選手就在前方！竟然追到他了！瞬間整個鬥志都燃燒起來！

圖/陳彥博臉書粉專

陳彥博跟自己說：「這是最後機會了，再不衝就沒機會了！直接全開做最後攻擊衝刺，絕對不能被跟上，速度要快到能直接甩開對方。」陳彥博和 Salameh 一起不斷爬坡上下，加速到 4 分 10 秒，兩人在長賽程並列第二，追回了一點時間，目前陳彥博的總成績和第二名只差 12 分鐘，接下來還剩下最後大約 90km。

圖/陳彥博臉書粉專

陳彥博分享：「每天都鼓勵著自己，還沒到終點前，都要保持正確的心態和積極的態度，因為每一天，任何事情都有可能發生！比賽倒數 2 天，明天是困難的 55 km，總爬升下降 5200 m，而且還有可能會下一整天雨，身體狀態都還沒來得及恢復，明天馬上又一場硬戰！」比賽倒數兩天，讓我們一起為彥博加油！隨時關注彥博 Facebook ，追蹤最新賽況！

責任編輯：Eulla

新聞來源：陳彥博圖片來源：陳彥博臉書粉專

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