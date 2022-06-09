兩位女生連續 106 天跑馬拉松 從蘇格蘭跑到倫敦

Fay Cunningham 和 Emma Petrie。圖/BBC NEWS

來自蘇格蘭北部亞伯丁郡的兩位女生 Fay Cunningham 和 Emma Petrie 在 106 天跑了 106 場馬拉松，有機會破下世界紀錄。她們兩個人從今年的 2 月 19 日完成了第一場馬拉松賽事之後，直到上個週六終於成功跑完 106 場馬拉松。這兩位女生總共完成了 2,777 英里，約 4,469 公里的路程，相當於從北蘇格蘭到英國首都倫敦，跑了超過五趟以上的距離。

起初 Fay 和 Emma 只打算連續跑 100 場馬拉松，但在挑戰期間，有另外兩位女性接連以 101 場和 104 場打破世界紀錄，因此兩人決定再加跑 6 場，為了紀錄拼了！

在跑步的過程中，兩個人還為慈善機構籌集了 25,000 英鎊。她們開心的說：「我們各自穿壞了 7 雙鞋子，雖然每天多吃了約 4,000 卡的熱量，但 106 天下來，體重卻減輕了 11 磅。」26 歲的 Emma 說：「過程中比我們想像的還要愉快，但我們現在更期待可以好好休息。」36 歲的 Fay 也說：「大約在開始挑戰的第 15 天，身體就漸漸調適好狀態，從那之後我覺得，整體跑步的感覺很棒！」

她們參加的馬拉松大多都在離她們家不遠的小徑和道路上進行，經常要考慮到天氣的因素來選擇路跑的地點和時間，像是有時候會遇到下雨，甚至是下雪，有時則是風向不對。每次兩人都採取保守策略，以大約五小時的時間完賽，第一百場則是在愛丁堡馬拉松上完成。她們說，在家附近跑馬拉松的好處，就是可以立刻回家放鬆肌肉，像是按摩或是洗個 2 分鐘的冰澡。

Fay 表示，其實 106 場賽事當中，只有 5 場是實際的賽事，其餘 101 場是在健身房或是和朋友自己在社群上揪團跑的，雖然還要等待官方驗證是否成為世界紀錄，但她們很開心，自己已經達到每天跑馬拉松的官方紀錄標準目前，美國跑者 Alyssa Clark 在 2020 年完成 95 次的馬拉鬆賽事，打破女子世界紀錄。2022 年 4 月，英國跑者 Kate Jayden 創下了 101 天跑完 101 場馬拉鬆的非官方記錄。而在同一個月，因癌症失去一條腿的南非跑者 Jacky Hunt-Broersma 也在 104 天內跑了 104 場馬拉松。Fay 說：「我們不知道這些記錄是否會得到官方驗證，但即便如此，我們還是決定多跑 6 場馬拉松比賽來確保創造新紀錄，才會在 106 天內完成 106 場馬拉松比賽。」

參考資料：BBC NEWS

責任編輯：Eulla

＊馬拉松趣事，盡在運動筆記