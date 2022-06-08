賽事心得／鄉鎮之美馬拉松 60歲60馬達陣

2021年疫情如火如荼，路跑賽事中箭落馬，延期的延期、停辦的停辦，愛跑阿伯我一整年只跑了一場，生涯跑馬累積完成數來到了55馬。

萬金石馬拉松後，2022.03.21發表了「平凡的我、不凡的老婆」一文，希冀今年！平凡的我，有一個小小心願，希望60歲的我，至少能跑到60馬。有夢最美、希望隨不隨？然“疫情燒不退，新冠變又生”，4、5月間，誰知疫情又「牙」起來，確診數扶搖直上……，直教我不知何是好？萬般無奈之下，最後只得鎖定「山林馬拉松」及「鄉鎮之美馬拉松」這種小眾路跑賽事，把群聚風險的衝激減至最低程度。話説2022.06.04鄉鎮之美馬拉松-神岡場，因為外宿會有困擾，所以選擇了凌晨2點多從台北披星戴月直驅潭雅神綠園道(神岡和平場站)。

早上5點整鳴笛出發，起跑後就感覺天候有點悶了，綠園道遮蔭效果雖好，可那汗水還是飆的我胡說八道，而在這艷陽高照「上煎下逼」的威壓下，更是害我跑到「頭累累」，尤有甚者，在10點多的時候，竟然下起雨來，真是悲催到無言，跑啊跑……跑到我意興闌珊，最後還是在汗水、雨水的交織中，拿下這場關鍵性的賽事。回顧3月20日至6月4日這11週期間，我跑了7場賽事，我容易嗎？！其中2場山林馬無法登錄，不過……最終60馬還是成功達陣，接下來要放暑假去囉，然後9月25日再戰2022秋季普查指定賽事-【南方澳跨海大橋通車蘇花馬拉松】，順便領取60馬的獎盃。

慢慢跑，快樂就好！慢慢跑，健康才好！慢慢跑，平安最好！