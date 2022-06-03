「UA跑者之夜」 號召百位跑友歡慶全球跑步日

UNDER ARMOUR舉辦「UA跑者之夜」，號召百位跑步愛好者邁開步伐。圖/UNDER ARMOUR

大家知道昨天 6/1 號是什麼日子嗎？沒錯！就是「全球跑步日」，在這一天 UNDER ARMOUR 特別號召上百位熱愛跑步的朋友，一起來到台北市的華山文創園區，參加「UA 跑者之夜」，教練帶著跑友，穿上最新推出的 HOVR Machina 3 長距離跑鞋，參加10K 路跑，一邊體驗跑鞋，一邊歡慶全球跑步日，期盼透過此活動讓大家都能感受跑步的美好，並用正能量面對新生活型態！

「UA跑者之夜」會場七彩炫目的燈光，點亮了週三的夜晚，在開跑前，UNDER ARMOUR 還特別邀請老師到現場，帶著所有人一起用舞蹈熱開身子，動感的樂曲，歡樂的氛圍，讓跑友們不只舒展身體，心靈也跟著一起放鬆。暖身完之後， UNDER ARMOUR 也邀請到擅長科學化分析跑步數據，並曾任臺北馬拉松官方授權訓練營的Hank陳政翰作為跑步教練，陳政翰表示：「跑步並非僅是賣力往前衝這麼簡單，勢必需要與其他運動一樣接受專項訓練，而內容即為體能、技術、力量這三大訓練要素。」

Hank教練和跑友們分享跑步姿勢。圖/UNDER ARMOUR

陳政翰進一步說明，「『體能』是指重視平時在戶外的長距離有氧及間歇訓練、『技術』看重如何運用正確的靜態姿勢跟動態動作來與地面互動、『力量』則注重跑步過程中無論疲累與否，皆能穩定維持良好的姿勢及動作。只要確實維持三大訓練要素，就得以避免運動傷害，進而提升跑步成效！」聽完陳政翰教練的跑步教學，跑友們都紛紛點頭，表示受益良多。接著就正式開跑，由專業跑步教練帶領跑者進行10公里的城市路跑，承襲品牌「讓運動者更強」的核心精神，鼓勵所有人一起享受運動帶來的快樂，並激勵運動愛好者們勇於挑戰自我極限，盡情享受暢跑！

UNDER ARMOUR帶領跑者進行10公里的城市路跑。圖/UNDER ARMOUR

在華山文創園區，百位跑者穿著UNDER ARMOUR最新推出的「HOVR Machina 3」長距離跑鞋，同步連線 MapMyRunApp ，透過與跑鞋中底的智能感應晶片連線，「UA MapMyRun」便能即時獲取個人訓練數據，幫助跑者有效監控身體狀況。除常見的距離、配速外，也能精準紀錄步幅、踏頻，並擁有獨家「觸地角度」數據，幫助判定足部落地姿勢；跑步過程中可聽取語音教練給予的即時跑姿語音指導及調整，宛如真人教練在旁幫助跑者，隨時獲得最佳引導，更能了解自身狀態並改善跑步姿勢與習慣，讓跑者每一次的跑程中都能盡情享受暢跑，無所受限！

透過10 公里城市路跑實測跑鞋，跑友們表示，穿上這雙鞋跑步，整體的包覆力非常強大，腳部的支撐力也很足夠，踏下去時，鞋子的回彈度，跑起來更加輕盈，而且穿久了也不會不舒服，因為鞋面是採用透氣的工程網眼鞋面，整體穿起來的腳感舒適，跑起來也很順暢。也有跑友分享說，以前都不知道自己的跑步姿勢長怎樣，也不知道是不是正確，聽完教練分析跑步後，第一次認識到，原來跑步要這樣跑，而透過 MapMyRunApp 的紀錄，才知道是因為自己的步伐跨太大步，膝蓋才會疼痛，參加完活動真的是學了一課。

責任編輯：Eulla

影片編輯：Chun

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