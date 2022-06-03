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訓練心得／連續運動100天 這樣的生活太過用力了

運動筆記／ 薇安vivian

「用心生活就好，不要太過用力了。」

最近穿著新運內，突然想到曾經有段時間，穿上運動服就感到壓力倍增。如果在幾年前問我「喜歡跑步嗎？」我會毫無遲疑地告訴你「超愛呀，每天跑都不是問題。」但在去年參與了100天挑戰以後，我的想法有所改變。

#鐵人100挑戰是連續一百天 游泳1.5K／騎車40K／跑步10K  擇一進行，從三級警戒體能歸零，到重回運動生活，作息也成功改回晨型人。一開始想騎車就出門，想泡泡水就往泳池跑，都不想完成就去公園繞圈圈。但隨著時間拉長，變得像是在交功課，運動一點都不快樂，也因為放鬆不夠肌肉緊繃疼痛，我知道不能再這樣下去，於是我決定到此為止，完成85天的挑戰，共計100天連續運動。

我發現這樣的生活太過用力了，不是我所想要的。於是我不強迫自己，開始只和朋友快樂運動，循著這樣的步調，做什麼都很舒服自在。沒有安排事情的悠閒下午，和朋友到田邊慢跑，豐富色彩的天空深深刻在腦海中，就算沒有速度又如何，運動的本質不該被這些數據所牽制，只顧好好享受這些當下。

穿上新運內和legging，整套顏色直接幫我搭配好，不擔心穿搭出門快速方便欸，內衣背後的交叉線條還可以修飾身材，彈性好又不會咬肉，兩側肩帶不同的設計也很引人注目，罩杯有做立體設計，包覆性不錯副乳不會很明顯，也不太會壓胸～（有些運內很集中，但相對穿久會有點胸悶不舒服）

褲子是 free size，彈性很好但長度也夠，沒有變成八分褲，除了材質舒服，仔細看了一下發現他是沒有任何縫線的，所以穿久不會覺得摩擦不舒服，跑動過後也覺得蠻吸濕排汗，穿著喜歡的運動服跑起來心情超好！

當生活達到平衡，做什麼，都可以很享受。

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