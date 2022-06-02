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「It’s My Way. Taiwan Way！田中味！」田中馬開放報名

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2020年田中馬盛大的起跑畫面

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬），今年打出在地宣傳口號「It’s My Way. Taiwan Way！田中味！」1日宣布開放報名，並將於6月10日報名截止，6月13日公布中籤名單，邀請16500名跑者們重臨彰化田中，體驗這場「全台最具人情味馬拉松」。

田中馬總幹事鄭宗政表示，去年因疫情關係，許多跑者都很遺憾無法親臨田中，感受在地鄉親的熱情，但透過「雲端跑」的線上玩法及環保種樹議題，仍引發各界廣大迴響與話題，今年「雲端跑」將持續舉辦，讓海內外選手有更多機會參與田中馬，且因應疫情有所控制，包括11月13日的實體賽事，以及爸趣迷你馬拉松、賽事前一天的米寶親子裝扮路跑、台灣心田中音樂節等實體活動，也都將悉數回歸，請大家拭目以待。

縣長王惠美與田中馬總幹事鄭宗政及在場貴賓共同為起跑鳴槍，為選手加油打氣，並歡迎選手用腳步體驗稻香、米香、稻米故鄉。

「你在其他地方跑馬拉松，可能是選手自己的事，但是來台灣米倉田中跑馬拉松，就是我們全鎮的事情。」鄭宗政總幹事表示，田中馬最難能可貴的特色，就是在地鄉親的人情味，「我們每年賽事都堅持物資在地採購、同時將一部分的報名收入拿來回饋在地體育班，支持在地體育扎根，動員將近8,000名鄉親沿途給選手們補給及加油。」種種作為，除了帶動田中的運動風氣，也成功讓田中馬成為在地居民的共同話題。

用雙腳體驗彰化農村之美　最有人情味的田中馬開跑囉

去年田中馬與富邦金控合作「Run For Green」活動，每跑40公里，富邦金控就會為選手種一棵樹，引發各界廣大迴響，今年田中馬也希望對環保綠色賽事有更多的作為，因此針對選手衣與泰山合作回收寶特瓶加上S.Café®環保科技咖啡紗製作；補給站環保紙杯採100%防水紙漿，無淋膜、無塑料、可分解回收的材質等；完賽證書採用全電子化方式提供，完賽後以簡訊方式發送成績連結至選手報名時所填寫之手機等，同時也希望在大會用車上，採用全電動車的規格，希望能夠減少更多的碳足跡排放量。

運動筆記配速團隊提供跑友快慢車的選擇和穩定的配速

田中馬歷年來H2U永悅健康旗下「運動筆記」網站的評價，皆有 4.5 分以上的水準，為國內跑者評比十大優質賽事之一，與其他賽事追逐的目標不同，田中馬被認為是「最在地、最有人情味」的一場賽事，來到此參與賽事的跑者，都能體驗到田中鎮與台灣之美，除了有最熱情的鄉親支持，沿途還有最在地的美食小吃，堪稱「最有特色的台灣馬拉松」也不為過。

報名請至：https://irunner.biji.co/Tianzhong2022/signu

(責任編輯：Ivy)

田中馬拉松

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