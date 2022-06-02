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85 歲史上最老配速員 領選手衝過終點線

運動筆記／ Eulla

85 歲的 Gerry Miller。圖/CBE NEWS

上週末在加拿大舉辦的卡加利半馬賽事，有一位超強阿公配速員，現年已經 85 歲的 Gerry Miller ，自稱是賽場上最老的配速員，將帶領著跑者在 2 個小時 30 分鐘左右完成賽事。 Miller 說：「我會帶領一些步伐比較慢的跑者，和慈善機構的跑者衝向終點線，我是史上最老的配速員。」

Miller 從 58 歲開始接觸長跑，至今已跑了40 多場馬拉松賽事，跑遍世界各地，包括美國紐約和波士頓、德國柏林，還有日本東京，在 2021年的 AbbottWMM ， Miller 還拿下 80 歲以上組別的第一名， 他說：「我總是喜歡邁步往前。」在上週末的賽事中，他也戴上兔子的耳朵，引領跑者在 2 小時 30 分左右越過終點線。Miller 表示，自己在學生時期只有跑過短跑，是有一次兒子邀請他一起跑 19 公里，他才開始接觸長跑，第一場馬拉松就獻給了溫哥華，而在賽後他也獲得了波士頓馬拉松的參賽資格。他說：「很感激可以一直跑步，並且分享熱情和快樂給大家。」Miller 的跑友 Daron Wong 說：「Miller 總是讓他我驚訝！直到今天他的態度和行為還是讓我敬佩，他不斷在跑步中擁有能量，同時也散發正向的態度給周遭的我們，我們都希望以後 80 歲時，也能像他一樣，身體保持良好，邁步向前奔跑。」

Miller （右）和跑友 Daron Wong（左）。圖/CBC NEWS 

Daron Wong表示，「大概是在 10 年前遇到 Miller ，他教會我一慣性的價值觀，也讓我相信，培訓會讓我成長。」Miller 一邊沉思一邊奔跑著。他說：「邊跑步邊和自己對話思考，常常會獲得一些新的能量。像是他在紐約跑步時，不小心摔倒流血，或者在另一場比賽中體溫過低，在這樣的情況下，他就會蹦出一個想法，不管是人生還是賽道上，「別怕！繼續前進，就算會慢一點，總是會抵達。」

圖/CBC NEWS 

每次 Miller 完成一場賽事後，他的家人幾乎都會再為他準備一杯冰鎮啤酒，和他一起慶祝，家人常常問他說：「怎麼這麼喜歡跑步？」 Miller 總回說：「在我心裡，跑步的感覺很好，只要我還能跑，我就會放鬆的好好享受它，每一次跑步都有可能是我的最後一次，所以我會好好珍惜，並且堅持到最後。」

參考資料：CBC NEWS

責任編輯：Eulla

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