猛男裸上身大街上健身 天然跑步機想停也停不下來

跑在馬路上，跑在巷弄內，或是上健身房跑步，不少跑友都會撞見一些奇特的景象，但這種的你有看過嗎！？在正中午的大白天，民眾開車停在馬路邊，一切看似平常，不過下一個瞬間，街角卻突然出現一位赤裸著上身，露出六塊肌肉的猛男，只穿著一條顯眼的紅色短褲，戴著酷炫的黑色墨鏡，把街頭當成專屬的健身房，自在地邊等紅燈邊運動。可以看到畫面中，猛男跟著心中的節奏，一下踢右腳，一下踢左腳，彷彿在街上跳起了律動舞步，除了腳部之外，慢慢的猛男的臀部也跟著左右搖擺，最後甚至還在大街上揮起了拳來，一記左鉤拳，再一記右鉤拳，忘我的沈浸在自己的拳擊世界，直到綠燈一亮起，猛男就瀟灑的頭也不回跑步離去。

翻攝自爆廢公社。

這奇葩的畫面是出現在台中烏日的五光路和新興路口，民眾好奇的發文表示，「中午12點出來跑步！這是健身中心派出來招生的嗎？」網友看到這特一幕，也紛紛留言表示，可能是想跑回成功嶺、這是海軍陸戰隊吧、身材有夠好、這個我可以、看他跳成這樣，地板一定很燙。跑友們看完影片後，你們怎麼看，是不是該跟上猛男的腳步，跑起來了呢！？除了猛男之外，最近網路上還瘋傳一段超搞笑的畫面。影片中可以看到一位戴著黑色毛帽的外國男子，一步步小心地踏出雪地，以為自己已經安全下莊，豋登登！下一秒直接悲劇。男子踩上一灘水漬，為了穩住身體不要滑倒，男子只能在原地跑步，瘋狂地向前奔馳，身體一下往前傾，一下往後仰，接著又向左偏，向右滑，就算男子試圖想停下來也沒有辦法，雙腳還是不斷地滑動，他只能一臉驚恐，無助地繼續跑著，不過幾秒後，男子還是敵不過強大的地板，滑倒在地。

翻攝自爆廢公社二館

民眾看到影片後笑到瘋掉，留言說，這核心訓練會很到位、天然的跑步機、也撐太久、逼迫你運動、那個手刀我笑了、是要跑多久、早晚都要躺，怎麼不一開始就躺。這台天然的跑步機，就算你不想跑步，也得硬著頭皮跑完，各位跑友們看完，是不是也躍躍欲試了呢。

責任編輯：Eulla

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