跑步小品／疫情緊張時該怎麼訓練？

（本集節目專訪跑步教練陳政翰 Hank）

最近疫情常常在喊高峰，短期內沒有大型賽事、天氣又陰晴不定，這時是要怎麼訓練才好咧？相信大多數跑者仍然是努力的照跑不誤，因為跑步就是我們的陽光啊！

✨✨✨在連續好幾集訪問了很有故事的跑者之後，這一集〈肉腳的跑步人蔘〉podcast要回歸跑步這件事，畢竟跑步就是本節目最重要的核心啊～

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維持訓練不要停！

跑步教練陳政翰 Hank建議跑友，既然短期內沒有目標賽事，在顧及防疫、天氣陰晴不定的情況下，訓練可以保守一些，選擇相對人少安全的地方，進行短距離練習，但訓練一定要維持，不要停、不要停、不要停！（因為很重要，所以說三次）此時進行交叉訓練，不論自行車、飛輪、爬山…等，訓練不同部位肌肉，只要是有氧運動對心肺功能都有幫助。教練也提醒，若運動時心跳太高的話，會撐不久。透過測驗了解自己最穩定的有氧心率落在哪個區間，在這個區間訓練和恢復的效果都會比較好。我自己的跑步心率和其他跑友相較總是偏高，尤其因傷休息數個月後，剛開始恢復跑步，即使速度很慢，但心率動不動仍會來到150+，非常傷腦筋！相信一些跑友即使已經規律跑步了一段時間，也有和我同樣的問題，所以特別請教Hank教練。教練因此指導了我們認識安靜心率與最大心率。

安靜心率、最大心率怎麼測驗？

Hank表示，安靜心率指的不是睡覺或休息狀態時的心率， 而是運動姿勢的安靜心率，如，騎自行車的安靜心率是在訓練台測量，而跑步的安靜心率則是站姿時測量。測驗安靜心率的方法是起床時，站在床邊、戴上手錶，開始記錄三分鐘左右的時間，看這三分鐘站姿的安靜心率最低是多少。而最大心率指的是最喘、心跳最快的時候，此時也是訓練強度高的時候。測驗最大心率會採漸進式強度的跑步來檢測，由於這種測驗的強度較高，Hank不建議沒有規律訓練的跑者測試，否則容易受傷，或根本測不出來。以在400公尺一圈的田徑場測試為例：測試方法一 – 800公尺間歇6-8趟，每一趟漸漸加速，使一趟比一趟快，每趟中間休息一至兩分鐘，最快那一趟感覺已經快跑不動，那麼最大心率通常出現在那一趟。測試方法二 – 連續跑400公尺7-8圈，一圈圈加速、中間不要停，跑到最後感到有點跑不動了，最大心率通常出現在那一圈。

（此圖為連續跑400公尺五圈的最大心率檢測數據 照片提供：陳政翰Hank教練）

Hank指出，訓練後手錶上會出現當天訓練時的最高心率，但那可能是瞬間值，應該看app中較詳細的數據；以RQ app為例，會看到以圖表顯示的心率曲線，隨著速度加快、心率越來越高，但所謂的最大心率「不是曲線中瞬間出現1、2秒的那個最高數字，因為那是瞬間出現的瞬間值，而是能維持10~15秒的那個數字」。取這個能夠維持10~15秒的心率為最大心率，RQ也會計算跑者在各速度區間的心率區間。

（此圖為參加賽事後 RQ app中的最大心率數據 照片提供：陳政翰Hank教練）

測量最大心率的時機

Hank教練表示，最大心率測驗不需要太頻繁，若規律訓練一段時間後，準備目標全馬賽事的正式訓練週期（通常是十五、六週）開始前，才進行最大心率測驗。舉例而言，若目標賽事是十二月的台北馬，正式訓練週期可能從八月份開始，但其實六七月起，跑者已經在進行規律、強度不是那麼高的訓練，教練會在八月份為跑者進行最大心率檢測，然後整個正式訓練週期都是以此最大心率數據觀察跑者的訓練情況。當目標賽事結束，跑者短暫休息恢復，隔年六七月時，教練會以半馬為目標為跑者進行訓練，訓練前可能會再測驗一次最大心率。當半馬訓練結束、跑者能力提升，教練可能在八月份再進行一次最大心率檢測，因為這時又要展開針對年底台北馬的週期訓練了。

隨著年齡，最大心率會逐漸往下降，跑步能力也會決定你的最大心率測出來是高是低。當最大心率和安靜心率測驗出來後，可以透過公式計算了解自己的「儲備心率」。（如果對於如何計算有興趣，google可以找到，但其實不必這麼麻煩，在許多跑友都會使用的RQ app裡就會區分出E、M、T、A、I、R六個速度區間的 心率 及 速度區間 ；使用Garmin Connect app的跑者在「健康數據」-->「心率區間」中也可以看到運動錶所記錄的心率數據）。

該依心率區間或速度訓練？

那麼訓練過程中，應該依心率或速度去訓練呢？Hank說，第一區E輕鬆跑、第二區M馬拉松配速和第三區T閾值訓練，可以參考心率，至於跑到第四、五、六區的間歇速度快，心率可能來不及反應就跑完了，所以這三區會以 配速 來訓練。而 第三區 T 是可以依心率或配速訓練 ，以跑者當時訓練的目的和狀況而定。

教練提醒，接下來天氣會越來越熱，夏季心率通常偏高，跑者若以冬季的速度來跑，很容易爆掉或跑不動、很喘，因為天氣影響身體狀況，相同的速度在夏天跑起來會感到更辛苦，所以Hank希望跑者在夏季更重視心率，尤其長距離的訓練，心率應維持平穩，速度上就睜一隻眼閉一隻眼。有些跑者平時訓練喜歡跑較長的距離，認為這樣練習有「打底」的效果，教練認為，這也是一種訓練方式；長距離練習，以穩定速度練習二三十公里，對於雙腿的彈性、面對長距離的耐力，都有相當大的幫助，如果有氧跑的能力好、面對高強度訓練時的恢復能力也會比較好。然而，每個跑者的能力不同，教練也會做不同的訓練安排，若有氧跑能力已經很好，教練會希望提升他/她的速度，使進步更多，而開多一些間歇課表。

去年三級警戒期間，大家普遍都還沒有施打疫苗，在家訓練雖然維持住部份能力，但恢復出門跑步就發現比較吃力、心跳較高、速度也上不去；因此許多跑者去年的台北馬成績持平或稍有突破。台北馬表現得很好的都是一直維持訓練不輟的跑者。如今大家大多都已經施打疫苗，若真的擔心染疫又希望維持訓練，可以早一點或晚一點到田徑場練習，舉台北田徑場為例，早上六點開門到晚上十點，Hank教練都是六點鐘就報到，那時跑者很少，顧慮會少一些；早一點人少時到河濱練習也是不錯的選擇。

（台北田徑場晚間十點關門，越晚練跑的人越少 照片提供：陳政翰Hank教練）

若參加跑班，自主管理意識相當重要，若發現身體不適就應請假休息；跑間歇課表雖不適合戴口罩，但收操時應戴上口罩、並與同學保持社交距離。健康最重要，唯有健健康康，才能跑得更遠更久！〈肉腳的跑步人蔘〉祝福所有跑友跑得健康又快樂！

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