精華影輯／用雙腳體驗全球十大自行車道 環日月潭欣賞世界級美景

說到日月潭，當然會想到全球十大最美的自行車道，多年前我也曾經用租借協力車的方式，帶著老婆環繞日月潭一圈，當時就對環湖自行車道留下非常好的印象去年也因為參加超馬賽事的關係，有用跑步的方式繞過一圈日月潭，不過畢竟是比賽中，沒有多餘的時間慢慢享受日月潭的風光，當時的我覺得非常的可惜，就想說一定要找時間再來跑一次！而今年剛好有這個機會，再次來到日月潭進行旅遊，我也就順勢再來跑一圈日月潭！為了避開人潮，我選擇一大早四點多開始起跑，一路由全黑的天色，慢慢看到日出，看到豔陽高照，沿著湖畔旁的自行車道跑過去，不停變換的景色盡收眼底，真的美不勝收，詳細到底有漂亮，就請大家到影片中看看囉~

整圈日月潭大約27. 5公里，爬升430公尺，其中文武廟及玄裝寺是兩個爬升較多的位置，除了這兩個之外其餘路線皆為緩坡或者平路，對於有經驗的跑者來說，難度不高，只要慢慢跑一定可以完成！真的非常推薦這條路線，有機會一定要來嘗試看看，用自己的雙腳繞日月潭圈喔！