65 歲阿公勇闖珠穆朗瑪峰馬拉松賽 都怪珠峰啤酒太香！

圖/珠穆朗瑪峰馬拉松官網

登上珠穆朗瑪峰絕對是登山者心中清單之一，那麼在這個極具挑戰的環境下跑馬拉松會是一個什麼感受呢？

一位來自澳洲的 65 歲阿公 Peter Counsell 就即將在下個月搭上搬家，與來自世界各地的挑戰極限的好手們一同踏上這 42.195 公里的長征。Peter Counsell 也承認對於參加珠穆朗瑪峰馬拉松絕對是「瘋狂」的行為，他說：「這場賽事對於我可能是既輕率又瘋狂，因為它隨時可能終結了我的生命。」然而要登上珠穆朗瑪峰馬拉松的起跑點可沒有那麼容易，在這場海拔最高的馬拉松賽上，想要站上起跑線你得先花費 10-15 天的徒步（外加適應高山海拔的時間）到達珠穆朗瑪峰基地營才算是擁有了參賽資格。根據歷屆參賽狀況，僅只有 8 成的人能夠到達珠穆朗瑪峰基地營的起跑線上，所以能夠站上起跑線其實也是一種成就了。

這場珠穆朗瑪峰馬拉松被認為是世界上最艱難的比賽之一，起跑點在珠穆朗瑪峰南測基地營，海拔高度是 5,364 公尺，跑者要在這低氧環境、躲避犛牛、在狹窄的小徑上前進，並且還要隨時注意自己的腳下的冰，在如此艱難的環境下與自己的體力、精神進行鬥爭。

除了要躲避犛牛外，還要與低氧環境與極度寒冷的氣候作戰。圖/Peter Counsell

為何想要參加珠穆朗瑪峰馬拉松？

Counsell 曾經在尼泊爾徒步旅行很長一段時間，並且在 80 年代成為當地導遊帶著旅客在尼泊爾進行徒步旅行，也許是與尼泊爾的緣分讓他碰巧與珠穆朗瑪峰馬拉松相遇。在一間餐廳內剛好有一件賽事紀念T-shirt，而上頭還有一枚證書寫著 Phurba Sherpa 獲得第四名，當時 Counsell 訝異的問道：「這怎麼可能啊？究竟誰會這麼做⋯⋯」然而在他遇見 Sherpa 後一切都炸開了。

圖/Peter Counsell

Counsell 先生回憶道：「我幾年前在尼泊爾徒步旅行時第一次聽說了這場馬拉松，當時我在一家餐廳內看到牆上釘了該賽事的一件跑步紀念 T-shirt。也因為遇上了 Phurba 讓我有一個想法油然而生，就是這場比賽！我做出了決定，這是一生的冒險。」有趣的是，在幾週前 Counsell 向 Phurba 發了 E-mail，表達感謝 Phurba 給予了他這個靈感，並且附上了上面的合照，不過 Phurba 先生的回應卻相當有趣：「祝你好運 Counsell，希望眾神對你微笑。」並且在信中 Phurba 提出安排一名雪巴人來陪同 Counsell ，不過他打趣說道：「但是沒有提供年長者折扣喔。」

雖然說 Counsell 是看到該賽事T而想要參賽，但我更想相信是受尼泊爾啤酒的酒精影響（笑）圖/Peter Counsell

在該賽事舉辦的第 19 個年頭，該比賽將紀念 Tenzing Norgay 與 Edmund Percival Hillary 爵士兩人於 1953 年人類首次登頂珠穆朗瑪峰的偉大成就。而 Counsell 談起他的目標他希望能夠擊敗一名當地的尼泊爾人，他就心滿意足了。為何 Counsell 會想要擊敗一名尼泊爾人呢？那是因為在珠穆朗瑪峰馬拉松中，絕大多數的尼泊爾跑者都成為了該賽事的冠軍，並且目前賽道紀錄正是由尼泊爾跑者 Deepak Rai 所創下的 3 小時 28 分，而非尼泊爾跑者最速的成績則是來自法國 Antoine Bonfils 的 4 小時 50 分。而一般跑者則需要花上比平常兩倍的時間才能完成這場馬拉松賽。

Peter Counsell 的訓練⋯⋯

從海平面登上世界之巔，Counsell 需要先習慣氧氣將變的不足，而對此 Counsell 也表示：「老實說，這樣嚴酷的條件下幾乎沒有任何方式能夠為你即將面對的挑戰進行訓練。」在過去的半年裡，Counsell 還參加了三場馬拉松，並且每週都保持 30 公里的跑量，做為今年年齡最大的參賽者，他不得不做好萬全的準備。不過，Counsell 還是相當樂觀且堅強的說：「我相信我的身體能夠撐住，這有時候更多的是精神上的強大，而這才是這場馬拉松真正的挑戰。但在經過這一天結束的時候，當你坐下來喝杯珠穆朗瑪峰啤酒，回憶這一天時，這將是多麼的有成就感。」

圖/Peter Counsell

Counsell 希望透過他的冒險，能夠激起人們冒險的欲望，讓眾人能夠再次拿起護照踏上旅途，Counsell 也表示：「尼泊爾真的很依賴旅遊業，在疫情的時刻他們非常的艱難，所以我也希望藉由這場挑戰鼓勵人們來到尼泊爾享受這個氛圍。」並且他正在為澳大利亞喜馬拉雅基金會（AFH）籌集募款，希望能夠藉此幫在 2015 地震及新冠病毒影響下的尼泊爾，這個他所深愛且著迷的國家。

責任編輯：Ian

新聞來源：petercounsell IG

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