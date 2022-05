100米跑多快？ 尚氣劉思慕稱8秒完賽 比世界紀錄還快

100公尺你能跑多快!?已經退休的選手 Usain Bolt 以9.58秒的佳績創下世界紀錄,不過加拿大演員,曾經演出電影尚氣的劉思慕卻給出了一個驚人的答案「8秒」,甚至比世界紀錄都還要來得更快!

五月中加拿大最大的音樂之夜「JUNO頒獎典禮」上, CBC Sport 的記者和藝人們在紅毯上互動,詢問他們100公尺跑最快紀錄是幾秒,不少藝人聽到問題後都先笑了一下,有人說應該 20 秒吧,也有人說自己跑 18 秒,大家的答案都相當的謙虛,不過當記者問到頒獎典禮主持人劉思慕時,他卻毫不猶豫的說:「我跑很快!當我12歲的時候,我不到8秒就跑完了,8秒很簡單。」天啊!雖然大家都知道在電影中劉思慕是位超級英雄,但 8 秒這數字真的太不可思議,因為比世界紀錄 9.58 秒都還要來的快,真希望劉思慕只是在開玩笑,叫大家是時候該跑起來了!

