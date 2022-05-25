100米跑多快？ 尚氣劉思慕稱8秒完賽 比世界紀錄還快
100公尺你能跑多快！？已經退休的選手 Usain Bolt 以9.58秒的佳績創下世界紀錄，不過加拿大演員，曾經演出電影尚氣的劉思慕卻給出了一個驚人的答案「8秒」，甚至比世界紀錄都還要來得更快！
世界紀錄保持者－ Usain Bolt。圖/Running Magazine
五月中加拿大最大的音樂之夜「JUNO頒獎典禮」上， CBC Sport 的記者和藝人們在紅毯上互動，詢問他們100公尺跑最快紀錄是幾秒，不少藝人聽到問題後都先笑了一下，有人說應該 20 秒吧，也有人說自己跑 18 秒，大家的答案都相當的謙虛，不過當記者問到頒獎典禮主持人劉思慕時，他卻毫不猶豫的說：「我跑很快！當我12歲的時候，我不到8秒就跑完了，8秒很簡單。」天啊！雖然大家都知道在電影中劉思慕是位超級英雄，但 8 秒這數字真的太不可思議，因為比世界紀錄 9.58 秒都還要來的快，真希望劉思慕只是在開玩笑，叫大家是時候該跑起來了！
How fast do YOU think you could run 100m? 😂— CBC Sports (@cbcsports) May 20, 2022
Featuring:@SimuLiu@andrewphung@thebeaches@TheRezKids@thereklaws
and more from this past weekend's @TheJUNOAwards red carpet
Soo, how fast could YOU run 100M?@CBCMusic pic.twitter.com/B7ydyaNVAI
除了主持人劉思慕的答案讓大家很吃驚之外，贏得年度鄉村專輯的歌手 Brett Kissel 沈思了幾秒，也給出一個很有趣的說法。他說：「如果我被野獸追趕…就想像我在農場，拉著一頭小牛，結果一隻母牛追著我跑，在害怕的時候應該可以跑得很快！」而說到100公尺到底可以跑多快，最近國際上最受矚目的選手之一，莫非就是 21 歲，來自牙買加的 Oblique Seville ，上週末他參加在牙買加舉辦的 JAAA/SDF Jubilee 系列賽時，衝破自己的紀錄，繳出 9.86 秒的漂亮成績單，奪下男子 100 公尺冠軍，這也是100公尺賽事「史上第六好」的成績。
牙買加跑者 Oblique Seville 以 9.86 秒奪下男子 100 公尺冠軍。圖/OBSERVER
Oblique Seville 更讓人欽佩的是，在兩週前，他才剛突破自己個人最佳紀錄，跑出10.00秒，沒想到在短短的時間內，他又再次把自己的成績向前推進，進入個位數，這樣神速的進步，讓大家都很看好他未來的表現。
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參考資料：RunningMagazine 、OBSERVER
影片編輯：Chun 責任編輯：Eulla
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