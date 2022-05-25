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賽事心得／台北國道馬拉松 吊車尾的菁英女總四

運動筆記／ Lily Hsieh

在這場之前我一共跑過17場全馬，20場半馬自認爲是素人跑者，從不跑課表也不練長跑但是很愛跑，這一兩年的月跑量約200多，也很愛重訓身爲疫情失業導遊還轉行當了自由健身教練，不練課表是因為怕練到最後會討厭跑步😂😂 ， 當初初馬2016蘭嶼馬還抽筋跑過6:42這種時間，當時一場一場報總是覺得有進步有開心沒進步也沒差完賽就好，這幾年開始跑越野後覺得越跑越快，沒想到2020的台北渣打居然有了3:58:57 Sub4! 2021的台北馬也在最後大抽筋還勉勉強強破四3:59:35😂😂前一陣子自我感覺良好還跟朋友一起去跑了南橫100公里，在這之前只練跑過一次35公里100k就這樣跑完了

這下更覺得什麼都辦得到💪💪 某天就用了唯二的破四紀錄來報了國道馬本來一直以為會取消沒想到居然沒有！收到寫著Elite 的跑衣有著莫名的壓力當天早上下著雨，到處看一下跑全馬的人還真少，目標是不抽筋看看能不能破Pb ，知道自己用吊車尾的成績勉強合格當菁英報名，比賽應該也是吊車尾，可能是跑最慢的也不一定，高速公路又直又長，計畫是要5:30均速跑完全程，第一次回頭時發現女生還真少，說不定有機會來個分齡排名，就這樣一路輕鬆的跑，看到跑半馬後半的人有四個小時慢慢走覺得也太悠哉😂 最後一次回頭時發現有人被關門了，補給在收攤了，熊熊有一種被追著跑的感覺，最後到終點時開心破了個Pb 3:57:51！

拍完照連拱門都要收攤了，真的是吊車尾，回到會場領完包居然聽到廣播我的名字、「女總四」又驚又喜，真的假的😂😂😂 還有獎金8000元比半馬冠軍還要多，之前上過幾次凸台大多是分齡也從來沒有獎金，最後上網查完賽女生才5個，說第四名還是倒數第二呢？😂😂😂應該是原本就限名額500的菁英全馬又遇到疫情很多人沒來，這種運氣大概一生一次吧😊

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