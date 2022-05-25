賽事心得／泰安秘森馬 永生難忘美麗的回憶與痛苦的記憶

2022泰安原鄉秘境森林馬拉松，5/15如期舉行，儘管疫情嚴峻，氣象預測又有強降雨來襲，這對馬拉松的跑友著實是場挑戰，臉書上已有不少好友互通訊息表示棄賽，棄賽的跑友們給予繼續參賽的跑友們加油與祝福，參賽的跑友們相互激勉，期約泰安賽道相見歡，病毒不擾，風雨無阻。

清晨3：30起床，4：10出發，Miss Google帶路，車程1.5小時，行車距離135KM，到達會場→完成寄物→通過起跑點，時間應該會很緊湊，也好，不群聚於起跑處，慢個幾分鐘出發無妨，反正是來尋訪秘境，享受山水森林之美，能完賽就達成目標了。雖然賽事過程的雨勢時大時小，還好沒有狂風驟雨，反正大晴天跑也是濕身，更何況已有雨中跑馬的準備，穿著無襪ㄚ拖跑也是另番體驗，最終以6：15：56完賽。這場路跑別有一番滋味，因為來參加者皆已知道天氣狀況(尤其是在山上)，且都已準備好「雨神同行」，我們是一群地道的「跑癡」！

在賽道上必須折返兩次遊覽車停車場，此處設有感應地墊，只要有跑友順坡而下抵達感應地墊前，欣恩工作室的以欣小姐都會「開口」叮嚀要通過感應地墊，而且沒使用大聲公，真是位盡責的工作人員，著實感謝以欣的辛勞，第二趟通過感應地墊前與以欣合影，Do your best，thanks 以欣。在今年的台北元旦長堤曙光馬的華江雁鴨自然公園賽道上與明志科大劉祖華校長照面而過(因劉校長與跑團同跑，未能停下腳步合照)，該場劉校長完成皕馬(兩百場馬拉松)，實為教育界的馬場典範，今日巧遇劉校長獨跑，得以有機會與其合影留念，感謝劉校長的勉勵，在教育職場與馬場上同盡心力。

這場賽事對我而言最大亮點不在豐盛的補給(儘管有原民特色的烤全豬美食，但因人多排隊，為避免群聚，我只遠觀而無取食)，而是最後一段來回約2.5K的「小天堂路」，去程下坡再上坡(下坡距離＞上坡距離)，通過感應地墊後再原路折返。抵達折返點處，聽見工作人員手持「小聲公」的廣播聲：「一趟不夠，再跑一趟」，以為是開玩笑，原來這是真的，與我約2步距離的跑友繞過折返點後再繼續往下跑，安娘偎，真的是要來回跑2趟，總共跑5K的天堂路，無怪乎完賽時間為7小時，這下終於明白了。

抵達終點時傳來工作人員的廣播聲：「完賽禮所附之50元消費券若買不到喜歡的商品，可以直接捐給汶水國小做畢旅經費，汶水國小組長等候各位的愛心。」聽到這個播音，感同身受，同是為學生的學習活動竭盡心力的教育工作者，我將消費卷與晶片都交給組長，與跑友們一起做公益。

離開會場前驚見感人的一幕，親眼目睹「關門馬」跑友緩步賣力地跑向終點！跑「關門」的跑友雖是最後一名，但享有「鑽石級」的待遇，機動救護機車、救護車及保母車一路跟隨在後，這陣仗是隨著跑友的速度緩慢前進，不催不趕，一路相伴，陪著這位關門跑友一路抵達終點，抬頭望去，6：58：13通過終點，順利完賽，看這情形不由得為其拍手叫好，這堅持就是勝利的印記！

前頭寫得都是這場賽事「美麗的回憶」，然而不幸的是，三天後「我」確診了！此場賽事未染疫者是「百毒不侵」的天選之人，而我們這群染疫者則是地擇之腳，《龍》困淺灘7+7，真是「痛苦的記憶」！因確診造成學校同仁的行政負擔與壓力，實在很對不起；另掛念的是，會不會造成泰安部落疫情，會不會影響部落孩子學習，祈願天主賜福，人散病毒離，不會造成部落的傷害。

經過這場病毒洗禮，個人擬出未真正解封「與病毒共存」前的參賽防疫措施，與大家分享：1.要交談，就得戴口罩。2.進入補給站前20公尺就戴上口罩。3.進入補給站後「只補給，不交談，拿了就走；比手勢，打招呼，眉眼交流」。而我個人的外加防疫準則：寧做人後卒，不做馬前炮；不群聚於起跑點，人散了再出發，完賽就好。

與明志科大劉祖華校長(皕馬校長)合影

與欣恩工作室陳以欣小姐合影

泰安當地特產鱘龍魚

可敬的關門跑者，最終仍然完賽

4隻烤全豬

募兵宣導人員

煮咖啡的妹妹

不是視覺誤差！奇異的標線，車道愈來愈窄，車子怎麼開啊！