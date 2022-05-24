跑步小品／跑馬人生七十才開始 八十歲「水阿公」200馬在握！

在報導中看到國外高齡爺奶級跑者，〈肉腳的跑步人蔘〉要鄭重介紹台灣的這一位30年次的「水阿公」林豐盛，九月就要滿八十一歲，他從七十歲那年開始跑全馬，初馬成績5小時28分，七十四歲時破5，跑出全馬PB 4:57:59，而且阿公至今已經187馬，短期目標是200馬，以他週週馬的進度看來，200馬指日可待，實在有夠厲害！

（透過Google Meet訪問住在高雄梓官的水阿公水阿媽夫妻，清楚可見水阿公背後是滿滿的獎牌，除了全馬，還包括過去跑10K、21K的獎牌總共300多面，實在傲人！ 錄音後的周末阿公又一全馬入袋，所以最新統計是187馬喔）

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和王永慶 馬英九 張小燕一起跑步的回憶

水阿公」這個稱號是典型的婦唱夫隨，因為阿媽自稱「水阿媽」，那麼阿公當然就是「水阿公」囉！阿公是台大電機研究所畢業，曾在台塑集團服務25年，他回憶當時每逢董事長–「經營之神」王永慶來彰化巡視工廠時，都會和董事長一起去跑八卦山，大約五到十公里的距離；而一年一度的台塑運動會，一級主管都得和董事長一起跑5000公尺，他深深記得在董事長後面跑著的感覺，要非常認真小心不能超過董事長，不然董事長會誤以為他們平常都在練跑沒上班…😄；水阿公說，當時有很多社會名流會參加台塑運動會，他回憶馬英九跑5000公尺只花了19分鐘，而阿公是以5分速、大約25:01 或 25:02完成，覺得馬英九跑得真的非常快，令阿公印象深刻！還有藝人張小燕也來參加，但是跑了400公尺後就不見人影…。😄

一年一度的運動會經電視轉播，隔日台塑三寶–台塑、南亞、台化股票一定大漲！這些珍貴的回憶讓阿公嘴角露出微笑，也讓人聽得津津有味！阿公後來被挖腳至其他企業，負責到國外開疆闢土的建廠工作，那時他要求員工晨跑，還訓練當地的大學生跑工廠，也是大約5K的距離，以維持強健的體魄。早年水阿公主要是打高爾夫球，跑步最多10K、21K，就經常拿獎金獎盃，獎金都捐給慈善團體；七十歲時，他突然覺得和大夥兒一起跑馬拉松比較有趣，「想來跑全馬看看自己的體力行不行，自我考驗！」就這樣，開始了跑馬人生。

勇健水阿公 平日練山路 週週跑全馬

阿公的記憶力驚人，每問他一個問題，他就如同電腦般很快搜尋出精確的日期和數據，如，民國104年4月19日的豐原葫蘆墩國際馬拉松，創下PB 4:47:49，當年是74歲。水阿公平日練跑很有策略，即便疫情當頭，賽事大多取消，但他仍維持天天練，繞著梓官住家附近的三公里山路來回跑，每天大概跑個10K，而且近來幾乎都是週週馬，每周五就跟水阿媽一起北上，準備參加周日的山林馬拉松，他形容山林馬「小而美」，受訪前一週的週日僅有四個人參加，主辦單位照辦不誤，是疫情中跑全馬的好選擇，因此每個星期都不間斷地北上參賽。

（阿公在5月15日山林馬賽道上的英姿，即便當天陰雨連綿，阿公穿著雨衣、夾腳拖很有毅力地以近七小時完賽 照片提供：山林馬拉松）

（隔週，5月22日水阿公又去跑山林馬，而且又是穿夾腳拖啊，有夠強！所以當天已累計到第187馬啦！ 照片提供：山林馬拉松）

（每當水阿公跑到終點，就會得到水阿媽的香吻，兩人經常放閃～😘😍🥰🥰水阿媽說：他跑步，我就陪他、等他，他的健康就是我的幸福嘛！ 照片提供：水阿媽）

我問水阿公跑全馬的配速策略？阿公很有條理地分析：「要看是平路或山路？因為難度不一樣，平路馬，若關門時間是六小時，我就以五個多小時完賽，總排名通常都在55%到75%之間。」「山路馬的話，北宜超馬55K，規定九個半小時完賽，我以9小時11分左右完賽，獲得80~84歲組第一名，我也是80歲組唯一的參賽者！」阿公說：「不論海內外，我都沒碰過比我年紀大的跑者！」

國外跑透透 -28度C 黑龍江冰上馬拉松創高齡紀錄

阿公愛跑馬拉松，常到國外跑全馬，歐洲法國的塞納河、奧地利的萊茵河、德國多瑙河、美國金門大橋…，都留下足跡。78歲那一年，水阿公參加了黑龍江冰上馬拉松，「那是2019年1月1日，為了看地球第一道曙光，跑在結冰的黑龍江上，那時是零下二十八度，腳上穿著一雙台幣九十元的冰爪，才不會滑倒…。」

（瞧瞧～黑龍江冰上馬拉松賽道就是結了冰的黑龍江 照片取自Roger Tsai 蔡國圳臉書）

（起跑前包得緊緊的水阿公和參賽者 照片提供：水阿媽）

（參賽者都要穿著冰爪才不會滑倒 照片提供：水阿媽）

阿公說，因為過去沒有跑冰馬的經驗，主辦單位不讓他跑全馬，而參加超半馬26K，創下黑龍江冰上馬拉松舉辦四屆以來，年齡最高的紀錄，而且以非常優異的3小時38分完成26公里的冰上馬拉松挑戰！「我是年紀最大的，當時整個大會都轟動，東三省體育台來轉播、拍照，大家爭看我跑冰上馬拉松！」令阿公印象最深的還包括法國的紅酒馬，他和台灣跑友一行四人身穿國旗裝，一起抵達終點線，在長達200公尺的紅地毯上高喊台灣加油！引來好多人也一起加油，在國外讓人看見台灣，讓他非常感動！

（左二的水阿公與跑友在法國紅酒馬完賽英姿 照片提供：水阿媽）

目前，以阿公週週馬的進度，兩百馬可說是穩穩在握，他估計：「疫情的時候就跑跑國內小而美的馬拉松，疫情後，希望跟跑友一起去國外跑，量力而為，我估計， 300馬大約86、87歲時可跑到！」阿公說，跑馬不會感冒，他原本患有一種遺傳性鼻炎，只要氣候變化就流鼻涕、咳嗽，自跑馬後就不藥而癒了，顯然跑馬能使免疫力增強，他認為跑者得新冠肺炎的機率小、也因為血液循環良好，不容易得癌症…。

水阿公名言：跑馬之目的跑出：健康 快樂 長壽。男跑友跑出：健壯。女跑友跑出：苗條。也就是：健康跑 歡樂跑。這就是人生：夫復何求？

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