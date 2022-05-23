賽事心得／桃園新屋海風馬拉松 跑步可以很快樂也很勵志

凌晨二點多起床，開車接二位跑友後，五點抵達桃園新屋的永安漁港，開賽前風很強，雨很大，體感溫度很低，還沒出發就全身濕透、渾身發抖。起跑後擠在人群中左閃右躲，深怕撞到別人或被別人撞到，一路上路面積水很多，深的可過腳踝，跑者同時踏過水窪，濺起的水花像噴泉四射，賽道後段有將近200公尺是石磚舖的路面，但這一小段路盡是突起或是凹陷，感覺年久失修，路面還偶有青苔，別說用跑的，連用走路的方式都可能絆倒或滑倒，來回都得經過它，大家都小心翼翼像凌空漫步般經過，跑完後都覺得是在參加一場越野障礙賽。

我的狀況也有些糟，出發前一天左腳大拇指上緣磨破皮，又沒處理好，導致出發後不久每跨出一步就像被針刺到疼痛不已，胸部也因不斷和跑服摩擦而流血，雖然不是大傷，但還是搞得自己有些心神不定。其實我並沒有報名參賽，而是第一次以陪跑員的身份參加這次路跑活動，很榮幸#周至柔給我這個機會和他一起搭檔，至柔是國內目前為止唯一完成一百場全馬賽事的視障跑者，經驗非常豐富，在出發前他看得出我有些緊張，還不時要我放輕鬆，畢竟我還是會擔心在天不時、地不利、正式陪跑活動又沒經驗的狀況下出狀況，在出發前至柔提醒我這一場不需要和時間賽跑，輕鬆快樂跑就可以了！

就這麼一提醒，一路上，我們雲淡風清，快樂攜繩同行，一切外在的不如意也就沒那麼嚴重了，跑到綠色隧道旁的海堤邊，海上的天空雖然烏雲密佈，忽然出現一小片藍天透露出一絲陽光，雖然稍縱即逝，心頭卻也充滿無限溫暖。在中途遇到台晨團的可愛寶貝#晶枚，頓時讓我們又充滿活力，就這麼一路開心聊天，最後還一起攜手邁入終點。就這樣我完成了第一場陪跑的活動。

視障朋友因為行動不方便，需要克服很多我無法感受的困難，才可以勇敢踏出心門去適應和面對各種挑戰。至柔兄更是做到連一般人都很難達到的境界，正如一位資深陪跑員的形容……“從他身上我學到只要不被自己的條件及環境所侷限，夢想終會實現”。是的，跑步可以很快樂，也可以很勵志。#在跑步的路上，我們都是隊友，一起加油！#在跑步的路上，希望大家一起來幫盲！

至柔於20201214通霄馬完成百馬。照片取自蔡銘坤臉書。