賽事心得／台北國道馬拉松 享受順順跑比賽 意外美好！

直到當天凌晨三點起床時，還舉棋不定，究竟要努力拚一下，還是跟著2:00 pacer 順順完賽就好?! 盤算著近期的勞累堆積及訓練量，就算配上陰雨涼爽，可能也不會出現甚麼驚人之舉，這才放寬心，整路跟隨著J先生，安心跑去！！原來，不追求速度如此美好 XDDDD

【2022 臺北國道馬拉松】

賽事日期：2022.05.15

賽事距離：21KM

晶片成績：1:55:31

對國道馬的印象，是那不論全馬、半馬，都限時4小時的關門時間，以及又長又直，許多人都說很適合破PB的絕佳路線；如此形容，應是場適合菁英跑者的賽事，始終與我無緣。為了扮演稱職的呸蛇，J先生賽前頗為認真，小人之心如我只是想著，若沒來場不得不準備的賽事，我肯定每次隨性跑跑就收工回家，這樣我倆差距豈不越來越大......於是乎，我也收到了號碼布。XDDDD

跟著福和橋練跑，誤入

原以為跑上高速公路，會有特別的震撼感，但好像跟新生高架、環東大道也沒差多少......都是全程無遮蔽的寬敞大路，不過整場僅需折返一次的路線，跑得實在舒爽！最後3K，想 #全憑實力 小開一下，果然順跑久，欲振乏力，最終1:55坐收。返家後不像過去賽後力竭，少說一兩天的行走困難，快活無比~參賽以來，極少在無傷無連賽情況下，刻意放慢速度，看似少了一次以賽代訓的機會，但能正確評估自身狀況，不強求，也是一種學習。