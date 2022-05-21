狂人夫妻半馬賽道上「結婚」5年後炫風重返慶紀念日

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運動筆記／ Eulla

Salazar 和 Cetner 在布魯克林賽道上完成婚禮。圖/New York Post

因為跑步而相識，彼此相知相惜相愛，並在賽道上完成了專屬他們的婚禮！

美國的Alex Salazar 和 Krissa Cetner 在2017年的五月，做了一件讓全世界都瘋狂的事情，熱愛跑步的他們在布魯克林半程馬拉松的賽道上，完成了一場快速的婚禮。那天他們穿著一起訂製的婚禮裝備，包括為 Salazar 設計的燕尾服跑步上衣，以及 Cetner 的純白印花上衣，他們還特別在上衣背面印上 #BKhalfwedding 的字樣，婚禮位置就選在賽道的 6 英里處，靠近第 11 街入口和展望公園的西側舉行。

當時 Salazar 邀請了上百位朋友前來參與他們的婚禮，而他最好的朋友就這樣站在賽道上，爲 Salazar 和 Cetner 證婚，在婚後，兩人還穿上了印有「我們剛結婚」字樣的圍兜兜，繼續完成賽事，這舉動轟動全球，成了當天美國的頭條新聞。

熱愛跑步的兩人在半馬賽道上完成人生大事。圖/New York Post

如今2022年，他們的婚姻已經邁入第五年，Salazar 和 Cetner 決定參加 5月21日New York Road Runners舉辦的布魯克林半馬比賽，並再次在展望公園停下來，慶祝他們的五週年紀念日。 Cetner 說：「我們喜歡跑步，它是我們在一起的原因之一，我們想不出更好的方式來慶祝我們的周年紀念日。」Salazar 說：「我們已經結婚五年了，但我們仍然彼此喜歡著。雖然婚姻有起有落，就像最近這兩年因為 COVID-19 疫情的影響，我們活動範圍受限，甚至有段時間還被關在房子裡面，導致壓力倍增，生活較為緊繃，但我們並沒有因此而被擊敗，反而讓我們的關係越來越緊密，越來越牢固。」

三歲的兒子 Myles 以公里（miles）諧音命名。圖/New York Post

結婚的這些日子，他們也生下了一個兒子，現在已經三歲了，他的名字叫做Myles，是以公里miles的諧音取的名字。Salazar 說：「這個名字的設計很笨拙，因為我們也是笨拙的跑者。但有一個3歲的孩子，讓曾經一起跑步的我們，被迫要分頭進行了。」

5/21他們將再次重回賽道慶祝五週年紀念日。圖/New York Post

今年他們將再次一起跑上布魯克林半程馬拉松慶祝結婚週年，這次他們將重現當時的場景，穿著同一套訂製的「禮服跑衣」上路，並且穿上新的號碼衣，上頭印著「布魯克林半馬五週年紀念日」。他們說：跑步是我們生活重要的一部分，不管比賽結果好壞，只要我們全力以赴就是好的。」

參考資料：New York Post責任編輯：Eulla

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