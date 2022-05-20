David Rush 穿111件衣服完成半馬 打破金氏世界紀錄

圖/Times Now

不知道大家是否還記得二月中時，有一位跑者 David Eliuk 穿了 90 件 T-shirt 以 2 小時 37 分 54 秒完成了半程馬拉松，如此狂的舉動，也讓他收穫了金氏世界紀錄。

圖/東網

當時， David Eliuk 表示：「自己只是想透過這樣的方式讓大家開心，藉由這樣的挑戰來提醒大家隨時都可以找到有趣的事情。」當然，他也希望自己能夠保有這項紀錄一陣子，也樂見隨時會有人來打破他的紀錄。

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不過，我當時心底是想誰會來挑戰這個這麼自虐的挑戰，殊不知跑者都是自虐的⋯⋯就在今年 5 月 14日，來自愛達華州（State of Idaho）David Rush 在著名的 Idaho Potato Half Marathon 上穿了 111 件 T-shirt ，並且在金氏世界紀錄所設下的三小時限制中以 2 小時 47 分 55 秒成功完賽。

更有趣的是，這項紀錄已經從大衛（David）轉交到另一個大衛（David）又另一個大衛（David）的身上，這是因為在最早的紀錄中是由英國跑者 David Smith 在 2021 年 11 月所寫下的 82 件紀錄，隨後被 David Eliuk 的 90 件給擊敗，最終這項紀錄再次被 David Rush 給奪下。（所以我想問一下各位 David 們都這麼瘋狂的嗎😂除此，Rush 更是一個熱衷於追求「金氏世界紀錄」的男人，他手上還有著：矇眼跑 100m 最速男（16.29s）、矇眼雜耍最速一英里（7:54）等。

圖/@davidrushspeaker

如果你也是「大衛」也想要來挑戰繼承這項紀錄的話，首先你要知道，Rush 和他的團隊在光穿衣服就花了 30 分鐘，整身衣服重量多了約 18 公斤。所以首要的任務，就是確保你有朋友與團隊可以幫你穿上這 111 件 T-shirt。另外，David Eliuk、David Rush 兩位都曾提到穿上了那麼多件 T-shirt 後血液循環會受到壓迫，導致手臂腫脹甚至發麻⋯⋯所以想要挑戰這項紀錄或許你還要確保自己不會因此而截肢。

Rush 挑戰精彩影片🏃

責任編輯：Ian

新聞來源：RunningMagazine

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