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疫情下520／蔡英文剩餘任期最大課題 近憂「防疫」與遠慮「政黨延續」

訓練心得／整座城市都是畫布之天鵝路線

運動筆記／ AndrewWu

拜讀跑者Randall Kwo（https://running.biji.co/index.php?q=member&member=95840）的文章，期待許久的天鵝路線，總算在涼爽的五月天成功解鎖，不同的是，我是以順時鐘的方式完成這個路線，順多加了條腿。的確！這隻天鵝幾乎可以作為城市馬最適合的LSD路線，全程沒有明顯爬坡、下坡，隨時可以放棄😆！帶著手機或是悠遊卡YouBike1.0/2.0隨時可以送你回家。

跑完後發覺此路線非常適合要挑戰超半馬的人而設計，不管順著跑或是逆著跑，最後最艱難的5K是在市區路段，看著車流、人流、紅綠燈可以轉移一下疲憊的雙腿，讓你不知不覺渡過這道高聳的牆，若跑完後仍心有餘力，還可以把剩下的里程一次補足，湊個全馬，也是不錯的選擇！

此次路線主要里程如下：

1. 0K 起點：遠企大樓

2. 7K : 由起點敦化南路-市民大道-進延平河濱公園-大稻埕碼頭，有販賣機

3. 15K: 社子島島頭公園，有販賣機

4. 25K: 大佳河濱公園，有販賣機

5. 30K: 塔悠路疏散門，有販賣機

6. 31K: 上麥帥ㄧ橋-基隆路一段-市民大道

7. 33K: 市民大道-敦化南路8. 35K

終點：遠企大樓＊長腳的鵝路線圖

＊起點（遠企&北香）

＊路過國道馬拉松會場

＊社子島島頭公園（天鵝頭）

＊大佳河濱公園

＊準備上麥帥一橋

＊終點（遠企&北香）

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