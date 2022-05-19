最速名人／最速藝人 「南拳媽媽」詹宇豪專訪

宇豪提供

如果說到「最速業務工程師」你會想到誰？說到「最速幕僚」又會想到誰？沒錯，我們這次推出了「最速名人牆」系列，要來介紹不同職業的跑者們，了解他們是做什麼樣的工作、如何分配訓練時間，以及如何將跑步融入生活中。一起來看看吧！

最速名人牆之最速藝人「南拳媽媽」詹宇豪

個人紀錄

半程馬拉松－ 1 小時 28 分 54 秒

馬拉松－ 3 小時 05 分 50 秒

跑步年齡

如果要說從 2011 年開始跑步的話，其實跑齡也有十年了，但前半段的跑步生涯裡由於資訊相對比較不發達，其實都是自己隨便找個地方跑，而會想要接觸跑步，主要是受到了高木直子的《一個人去跑步》漫畫給影響，可以說是我跑步的啟蒙者，因為我跟高木直子老師一樣都是一個很愛旅遊、喜愛美食的人，所以在看到她畫中能夠跑一場賽事有吃有喝有玩，讓我也開始嚮往跑步這項運動。

高木直子老師的《一個人去跑步》漫畫給了宇豪跑步的靈感。圖/宇豪提供

另外，我覺得我會入坑跑步，除了剛剛說到的之外，也是因為發覺在跑步過後，吃東西加喝啤酒特別美味！不過，後來才發現這是一個甜蜜期，已經身為跑步老鳥的我，發現間歇訓練的痛苦～已經著實蓋掉享受美食的愉悅感了（嘆）

最具代表性賽事

其實真的很多欸，那我選擇我記憶比較深刻的一場比賽好了，那也是我的個人初馬－2013 東京馬拉松，當時我跑齡才第三年吧，第一次體驗到什麼叫「撞牆期」，大概跑到 30 公里後，雙腿開始抽筋，當時我感覺自己忽冷忽熱，由於當時天氣很冷，氣溫更是只有 5 度，那時穿了一件薄外套，後來真的跑到受不了，當下直接把外套脫了拿給工作人員，我還記得那件外套還不錯，價格也很貴，但我真的完全沒有想太多，把外套丟了就繼續跑了（笑）

圖/宇豪提供

成功完賽後，我也跟大多數人一樣都是想著：「哇下次不要再報比賽了。」不過，人都是這樣都有點自虐，很快就會忘記痛苦，在默默找下一場賽事。也是經歷了這場馬拉松，我意識到我自己的生活態度與馬拉松精神其實是很像的，因為我自己是那種很不服輸、不喜歡放棄的人，我相信很多成績不錯的選手、市民跑者們一定都多多少有這項特質。

職業介紹

一向熱愛分享跑步生活、訓練的宇豪在近期較少出現在社群平台上，於是我向宇豪詢問最近工作狀態，以及在忙些什麼？不料，卻收到相當震撼的消息！：近年，剛好因為疫情的關係導致很多比賽停辦取消，且每次打了疫苗後，體能就會像股票一樣從高點跌落，讓我有點找不到目標，所以我就比較專注在工作上面，在兩岸經營了鋼琴、音樂教育的事業，當然，除了這個之外，也偷偷向運動筆記的粉絲們透露，近期我正在籌備新歌，其中有一首歌還是與跑步有關的歌曲呢！

宇豪目前也創立個人的鋼琴品牌－秘密音樂。圖/宇豪 提供

Q：為何會選擇這份工作？如果當初沒有成為藝人，那麼你會想做什麼職業？

A：就現實來說的話，如果沒當藝人，我可能會變成音樂老師或教授這類，繼承爸媽的音樂教室吧；但如果不考慮生計，而是自己單純想從事的話，其實我滿想成為一名維安特勤、特種部隊，因為我這個人正義感滿強的，又非常喜歡格鬥技相關的東西，所以滿希望能透過那種高強度的磨練自己，來讓自己變得更強，我想可能就跟我會跑馬拉松一樣有點自虐傾向吧（笑）

Q：這份工作對於你的訓練的影響？

A：說實在影響滿大的，這也是為何我的 PB 停滯滿久的一個原因，我記得某一年因為工作而前往福建石獅拍戲，導致一整年的 PB 只進步 1 分鐘，真的非常少。我覺得這個職業就是時差不一定，沒有固定的上下班時間，所以可能有時半夜還在跟客戶討論事情，也由於這樣的工作壓力，有時候我就很難分心在跑步上，就希望能夠讓自己休息喘口氣，也因為工作的不固定性，導致我沒辦穩定訓練，在有空閒的日子中能夠得到較好的提升，但如果一有事情要忙就會讓體能跌回去，也是因為這樣反覆消長，導致我的 PB 成長緩慢。

來到福建拍戲常常尬戲到很晚，宇豪也會利用拍戲空擋跑步。圖/宇豪 提供

Q：如何看待「最速藝人」的稱號？

A：這個當然還是要先感謝運動筆記給我這個稱號啦，不過我自己是瞞平常心看待的，畢竟這個可能明天就會被打破，所以這個稱號其實不是專屬於我的，它比較像是一個獎狀、勳章，也像是一種「精神」的概念。不過，當然啦！我還是更習慣大家稱呼我為「南拳媽媽宇豪」。

Q：那麼擁有了「最速藝人」的稱號後，有為你的工作上有加分嗎？

A：其實是真的有收到相關的合作，只是我覺得我不想把跑步變成是一種「生意」，因為跑步就是我的興趣，所以我覺得它越單純越好，像我之前po文分享訓練心得、比賽內容其實都是我個人興趣來做分享的，不太希望拿通告費上節目講一個 show 的感覺這樣。不過如果要說實質的加分的話，就是大家會覺得我比較陽光吧（笑），也比較沒有距離感，算是一個很大的加分。

你不知道的南拳媽媽－詹宇豪

藝人的生活時常是受到民眾的關注，在訪談的過程，我也相當好奇，宇豪私底下的生活都在做些什麼？有著什麼樣的興趣，不過，令我沒想到的是宇豪的答覆真的讓我著實感到相當意外，心裡想說：哇你認真的嗎？讓我一起看看生活中的宇豪都在做些什麼吧。：近期興趣是健身，有時候在社會上難免會遇到一些屁事，不是你自己惹來，事情也會來找你～故：「社會在走，肌肉要有」覺得稍微「武裝自己」很重要，長跑的身材通常都比較瘦，就想練壯一點，並想嘗試挑戰一下不可能的任務：「力量與耐力的融合」。於是，我想到我的團員「南拳媽媽」張傑，他最近是一位健身魔人，參加過自然健美比賽也得過名次，變得超級壯！於是最近常常請教他關於健身的知識。對了，不知道大家有沒有看過《刃牙》這部格鬥漫畫，這是我最愛的漫畫之一，我希望這輩子能有機會練成像裡面的主角 範馬刃牙一樣。其他像是看漫畫、看電影、吃東西、旅行這些我都很喜愛。

團員 張傑 目前是健身魔人 圖/宇豪提供

正當我心想：其實藝人與我們也沒有相差太多嘛，宇豪接著說出了我完完全全沒有意料到的興趣⋯⋯：我晚上還喜歡騎車去靈異的地方探險。有一次，我們在南港的瓶蓋工廠拍攝，那時候拍片拍到半夜兩三點，當時瓶蓋工廠已經是待拆狀態有點像廢墟那樣，然後我就走到那裡，發現有三扇窗是可以 360 度旋轉那種窗戶，結果我發現有一扇窗，竟然以一種頻率不斷的旋轉，重點現場沒有風⋯⋯正常人應該看到都會嚇到，沒有，我第一時間竟然就拿我的手機出來拍，我心想：「哇這個不拍下來，回去講都沒有人會相信。」

說完，宇豪還問我想不想看可以私底下傳給我，我當然心裡是千百個不願意（怕爆），他笑說：「之後如果沒有了最速藝人的頭銜，或許可以改頒給我 “最速靈能跑者”。」-而喜愛美食的宇豪，最喜歡的食物是牛排與甜點，對於牛排的喜愛讓他甚至還跑去學習米其林的牛排烹飪法，也因為自己實在太愛吃牛排，家中為此還購入了一些用具。而談起甜點，自稱「螞蟻人」的宇豪表示：「真的是越甜，我越愛。我真的好像沒有什麼甜食是不喜歡的。」

擁有「螞蟻人」之稱的宇豪，最喜歡訓練後吃甜點！圖/宇豪提供

“ 三星衝 ”の誕生！

說到最速藝人，其實也有一位強力的競逐者，那就是來自《JPM》的「小杰」廖允杰，在 2018 年上海馬拉松中跑出驚人的 3 小時 7 分 48 秒，當時還打破了宇豪的最速紀錄，而在同年，宇豪就在大阪馬拉松中跑出 3 小時 05 分的成績，再次將最速藝人之稱給奪回。

圖/宇豪 提供

而兩人的私交其實也相當不錯，在 2017 年時，宇豪、修杰楷、廖允杰組成了一個名為「三星衝」的跑團，而「三星衝」的意思，根據幫他們取名的 NIKE 表示意指他們三位明星衝出去（笑）也因為 2017 年的香港渣打馬拉松，讓三人的關係變得更好，「三星衝」最常訓練的地點是劍南路，在有賽事的時候，都會一起相約練習或是去練間歇。

圖/宇豪

A：廖允杰當時真的練的非常勤奮，我自己也覺得他作為跑者的天份上也比我有天份許多，他的體質也比較瘦，而我是屬於易胖的那種，我只要一週不跑步就會胖上兩公斤的那種，且我們兩個都是天秤座，個性都是溫和派，沒有想要互相廝殺，反而更想要能一起進步。在 2018 大阪馬之後，我跟廖允杰有一起相約跑 2019 的上海馬拉松一同想要挑戰全馬破三，不過在領號碼布的時候出現一些問題，導致我們兩人從幾乎是最後起跑，光是鳴槍後到過起點，我們已經花了 10 分鐘，當時我們請了 瑞竹、信和教練來帶我們破三，但由於無法突圍，所以最後我們就有點自暴自棄放棄破三念頭，開啟觀光模式（笑）不過，我自己是覺得相當可惜啦，當時我的狀態練的滿好的，當時自測半馬有 84 分，狀態算是相當不錯。-雖然有著半馬 84 分、全馬 3 小時初的實力，但宇豪說出了一個令我相當難以置信的事情⋯⋯：其實我並不是一個很有天份的人，其實我在小時後是沒有什麼運動細胞的，小學比短跑我甚至還會輸給女生，跑長跑甚至會跑到頭暈貧血。很不可置信吧，我覺得我現在的成績真的真的是一步步苦練上來的，我覺得我只有精神力、意志力是比較強的。

首次參加豆漿盃半馬再到後來再戰豆漿盃，可以看出宇豪的轉變。 圖/宇豪

A：我跟陳宇璿聊到，她說有一次與「史哥」吳文騫 吃飯時聊到我，史哥跟他說：「他認為宇豪的意志力方面比很多年輕選手都要來得強大，這是他覺得宇豪很不錯的地方。」不過，這也算是史哥認證我的天份沒比較高（笑）

圖/宇豪 提供

近期狀態

由於工作與疫情影響，將重心轉向健身的宇豪也與我分享了他近期在健身上的目標：我現在是希望自己的體格，能夠變得更好，當然，能像《刃牙》一樣的話是最好（笑）不過會想健身也有一個原因，是因為我在跑馬拉松要破 PB 時都會遇到一個很嚴重的運動傷害，大概是在 38 公里的時後，都會感覺到背肌以抽筋的現象，連帶導致我頸部也感覺有點像是要中風的那種感覺。：我自己分析的原因是我的背肌無力導致，所以希望透過健身加強這一塊，未來想要挑戰破PB的話，也比較不會有運動傷害的危險性發生，所以我最近也在練習引體向上。

意識到自己肌力上的不足後，宇豪也開始在健身房來訓練，增加肌力 圖/宇豪

未來目標

A：目前是有打算在今年回歸來跑馬拉松，希望能夠完整準備一個訓練週期，而且剛好藉由健身，希望能夠在今年破三！時間應該會在年底吧。不過，可能不會以臺北馬當作目標賽事，還是會希望看能不能以海外馬為主，畢竟臺北是我從小到大生長的環境，每一條街道都真的有點太熟太膩了，對我來說會很難創造 PB，所以可能還是要等這一波疫情過去。

跑步名言

「馬拉松是一種人生的修煉，就算輸在起跑點，也可以贏在終點。」

A：42 公里馬拉松的賽道其實就像人的一生，無論是生活、工作、感情...等，你必須要學會均勻配速前進，要學會不爆衝，要能吃下日復一日訓練的苦頭，要學會不輕言放棄，並要領悟到機會只留給準備好的人。人家常說：「戲如人生，人生如戲。」；我更覺得像是：「人生如馬拉松，馬拉松如人生。」

宇豪認為馬拉松就像是人生一般。圖/宇豪提供

給所有的市民跑者一段話

A：我建議大家把跑步與生活融合，這也是我最近在嘗試的改變，比方說公司離家不遠的話，或許下班可以直接穿著跑衣跑步回家，或是說你要到一個地方，可以先坐捷運過去，在用跑步的方式返回。透過這樣生活與跑步結合，可以累積一定的跑量。：每天只需要花１個小時或是 30 分鐘，其實很簡單，我是這樣覺得與其「花 30 分鐘躺在沙發上，不如花 30 分鐘跑在路上。」一定能夠有所成長的。這裡也偷偷分享一個小秘訣，可能我跑到 35 公里剩下很難熬的 7 公里時，可能還要 30 分鐘，我就會想像自己坐在沙發上看著 Netflix，想著 30 分鐘我還在選台，透過日常生活的想像將痛苦的部分給消除。-最後，也讓我們期待宇豪的新歌，不知道宇豪會帶來怎樣與跑步有關的歌曲！也請大家可以持續關注宇豪的個人 Ig 與個人粉絲專頁。

以上就是這次「最速名人－最速藝人」 詹宇豪 的介紹，如果你還有認識「最速ＸＸＸ」職業或身份的跑者，或是想要看到誰的專粉，也歡迎與我們留言告訴我們；如果你想要參與「最速名人牆」專訪，也歡迎私訊 運動筆記FB粉絲專頁，我們可以進行下一步聯繫～

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責任編輯：Ian

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