賽事心得／秘境森林馬拉松 相遇泰安原鄉森林大雨中

氣象預報大雨的賽事➡️出賽與不出賽？泰安鄉是風景超美的鄉鎮，晴天，雨天各有不同氛圍想想，我只報10公里，不跑好像有點可惜呀！抱著隨遇而安的心情，一切按計劃而行吧！三姐妹，出發，我們的約會，我們的運動～

一早來到會場，哇！大會準備好多轉印貼紙➡️祖靈之眼，我跟姐姐像孩子般，也去領了貼紙，開心的轉轉轉，讓參與感提升數百分

等待起跑前，在會場聞到超香的烤肉香循著香氣我們看到一旁已經有隻“小豬”已經上架忍著想吃的口水，至少也要紀錄一下這麼棒的餐點呀！（據說有3＋1隻耶，好澎湃呀！👏👏）

準備就緒後，隨著全馬，半馬鳴槍起跑後換我們人數少少的10公里淘氣竹雞🐔🐓嚕！這時天空開始飄雨，沒關係!我們準備好享受啦！

一路上，大雨滂沱的下，手上的水杯完全不用使用只要喝雨水就非常解渴了😆😆

因為連日大雨，大會顧及全馬半馬跑者安全，改了賽道，因此原本不會跟這兩組跑在一起的竹雞組，也就混在一起跑啦！對，攝影師拍到我跟跑初馬的“琬玲”同框，讓我覺得她好強大，我雖跑過全馬，但山路馬未曾挑戰過，真心佩服呀！

隨著雨勢不停，腳程也未曾停過，與全馬半馬分道後，剩下回終點的竹雞就比較少了，謝謝攝影師幫我留下一張進終點的影像，這一次✌＝2，原來我是竹雞女子組第二名，好奇妙的感覺（折返信物，原住民止汗帶變成了我的背帶😆）

很開心二姐也獲得竹雞女子組第三名，證明雨中的姐妹跑，我們是認真的跑著每一步呀！（止汗帶綁起來，蠻好看的耶😆😆）

這一場也很開心遇上野孩子主辦的徐大哥，上一場是卓蘭水果馬，因為結婚紀念日跑，讓大哥記得了我，這次我又來支持野孩子辦的賽事，我也很有心吧！

主辦有心為偏鄉孩子募款，我和姐姐當然把晶片的100元捐出支持，一點小心意，能運動又能幫助別人是最開心的事💖💖

大雨滂沱的賽事，很難忘，雨中的泰安也是超美的來年有機會，我應該要鼓勵自己再晉級挑戰半馬跑的不是為得獎，而是用心支持賽事和突破泰安的半馬，我想，我可以的🥰🥰