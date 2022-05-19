賽事心得／台北國道馬拉松 雨水中完成的半馬

沒練習勿參賽ＱＡＱ

第一次跑上國道、第一次雨中半馬、第一次腳這麼痛……

路線圖：高速公路五股(南)↔汐止(北)高架段

賽前

梅雨季節，賽事前一周都在下雨。打開天氣APP，當天降雨機率一百趴；打開跑步APP，上次練習是一個月前......這是不是暗示我應該直接放棄？！結果同伴表示：小朋友才在放棄。？？？好吧～跑就跑吧！

國道馬拉松途經松山機場&圓山飯店

比賽中

日期：2022.05.15（日）

天氣：小雨至中雨

人數：4 人（完賽時間落在 2:23' 至 2:50'，其中1位初次路跑）

臺北國道馬拉松，我的第三場半馬。透清早，果然如天氣預報說得正在下雨；但既然決定要參賽了，就來之安之吧。從25k環北交流道走上設置於國道的起跑線，這還是第一次用走得上交流道；鳴槍後大家同時起跑，國道路面也跟著震動，讓人稍稍振奮了一下！

不確定是否因為下雨或賽事延期，參賽者不多。整個國道寬敞好跑，補給站也不太需要排隊，跑起來滿舒服的（除了下雨之外）。這次因為沒有賽前練習，就隨意照著感覺跑，累了就用走得，還在補給站一直吃東西喝飲料。

不過因為完全沒訓練（好孩子不要學），跑不多久，腳就開始痠痛。大概到 15K 左右，發現自己一停下來，膝蓋後方就會痛到無法再次起跑……於是剩下的路段只能以極度緩慢的速率跑著，一邊在內心幫自己加油，一邊拖著疼痛的腳完賽。最後的路程真的是用意志力在跑，微痛苦，誠心建議大家沒練習勿參賽><

相較參加過的其他路跑，大多比較熱情、陽光、歡樂，整路有加油團或變裝團幫你打氣、HighFive。國道馬的氣氛則是屬於嚴謹認真的，現場大家都很專注地奔跑著；也因為場地限制，非參賽者無法進入，沿途便少了加油團的鼓舞（只有雨聲和對面車聲伴隨我們跑完全程）。

算是一場認真跑步的賽事，從全馬限時4小時可以看出來（藉此也控制了參賽人數）。推薦想認真完賽的跑友來挑戰國道馬，賽道平緩寬敞很適合突破PB！

同伴幸運抽中Oakley墨鏡😎

賽後

年近六十的老爸，從三月開始照表操課練習，結果最後提早我20分鐘抵達終點！回家路上還跟我宣布下次要報名全馬？！只能說聲佩服了。

p.s.提醒大家雖然大會停車資訊提供了兩個附近的停車場：啟聰學校地下停車場、迪化汙水處理廠停車場，但同伴抵達時已滿位。最後停在1.6km遠處，賽事還沒開始就自己先起跑了……