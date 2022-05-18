短跑界大物新人 16 歲泰國天才少年200m飆出 20秒37

圖/odbaonline

在 5/14 日（週六）所舉行的第 31 屆東南亞運動會，上演了一場讓現場觀眾的記憶深刻的比賽，在男子 200m 的決賽中，來自泰國的選手 Puripol Boonson 飆出了 20 秒37 的成績！或許你會問這個成績何來印象深刻呢？

這是因為 Puripol Boonson 才年僅 16 歲！而且這是他首次參加東南亞運動會，在這場比賽上他先以 20 秒41 的成績，打破了 23 年前同胞 Reanchai Seeharwong 所創下的 20 秒69 的賽會紀錄，並且再次刷新了泰國國家紀錄！隨後在決賽上，再次進化！飆出 20 秒37！成功奪下東南亞運動會男子 200m 金牌。

賽後，Puripol 談到預賽所跑出的驚人成績時他說到：「跑出可以打破紀錄的預賽，這有助於增加我的信心，它讓我在決賽中的壓力變得更小，也讓我更專注於跑步上面。」而這項成績，不僅讓 Puripol 登上 U18 歷代排名第四位，僅輸給 Erriyon Knighton（19 秒84）、Usain Bolt（20 秒13）、Abdul Hakim Sani Brown（20秒 34），並且擠身世界百傑之中，更僅差 謝震業的亞洲紀錄（19秒88 ）0.5 秒排在亞洲第二名，可以說前途無量！

目前 U18 紀錄保持者是 Erriyon Knighton 所創下的 19.84秒 圖/essentiallysports

在東南亞運動會結束後，這位大物新人 Puripol Boonson 也將會前往美國進行更完善的訓練，相信年僅 16 歲的他絕對有機會再進化！不過，在此之前他還要來力拼東南亞運動會中的 100m 與 4*100m 兩個項目，如果他能成功奪下金牌，將可以締造 3 金的全新紀錄！

責任編輯：Ian

新聞來源：khaosod、Youtube

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