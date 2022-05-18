跑步知識／線上虛擬團跑軟體 讓跑步機不再無聊

前言

有在玩三鐵或是騎公路車的人對Zwift 應該不陌生，這是以虛擬自行車訓練起家的軟體。從認真練跑到現在已經兩年多了，但我也是在最近開始騎車後才認識這個軟體，然後才發現原來他不只支援騎車，連跑步都可以用這種線上虛擬的方式練習，讓原本對於用跑步機練跑興趣缺缺的我開始喜歡上這種訓練方式。想讓更多跑友認識這麼方便的軟體，以下簡單介紹一下註冊與使用方式。

所需工具

1、Zwift軟體：手機、平板甚至apple TV都可以下載，平常在健身房我都是把平板架在跑步機上面，畢竟大螢幕看起來還是比較過癮。

2、 Zwift RunPod ：這是可以連接Zwift的感應器 ，可以偵測踏頻、速度等資訊，要用這個連接這樣遊戲中的虛擬人物才會真正跑起來，而且也因為是官方出的，所以連線很快又很方便，使用方法也很簡單直接把感應器固定在鞋帶上就可以了，感應器在蝦皮上就可以買得到。

註冊帳號

1、搜尋🔍 Zwift The at Home Cycling & Running Virtual Training App - Zwift

2、點選下方JOIN ZWIFT

3、填寫基本資料包含 姓名、信箱、密碼並勾選同意相關條例後點選CREATE ACCOUNT

4、此時會出現要綁定信用卡的畫面，但如果只是單純要用跑步功能的話是完全免費的，可以直接跳出

app使用介紹

1、註冊完成就可以到app store下載ZWIFT了（Zwift Companion是輔助軟體建議一併下載）

2、開啟app登入後開始進行相關設定

3、到配對畫面後上方點選跑步此時就會自動配對到RunPod (RunPod沒有開關，裝上電池後就隨時可透過藍芽配對)

4、第一次配對完成後建議點選板手的圖案進行裝置校正

5、設定自己在虛擬世界的人物

6、可依自己的實際情況點選，系統會自動推薦較符合的課表給你

開始訓練

1、進入遊戲畫面後中間可以選擇本次跑步的路線以及課表；右邊則是可以加入多人團跑的活動

2、按下鍛鍊後進入遊戲畫面如下，左邊是今日課表的內容，中間上方則會顯示當前的速度與距離等資訊，右邊則是顯示地圖以及當前和你一起跑的玩家們。

3、課程結束後可將本次紀錄上傳至Strava、TrainingPeaks 或是Garmin等app上（記得先到網站上配對帳號）

結論

在還沒開始使用Zwift之前其實我沒有特別喜歡跑跑步機，總覺得在跑步機上面就是會感覺時間過的特別慢。但是現在跟著Zwift內建的課表訓練，跑跑步機時比較不無聊，而且我會在跑步機旁邊架腳架拍攝我的跑步姿勢也方便做調整。最重要的是下雨也可以訓練，還可以揪朋友一起線上meet up，沒辦法再給自己偷懶找藉口了，跟著課表跑了幾個月下來發現真的有進步。