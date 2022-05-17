旅跑記趣／在日本也要跑起來：千葉手賀沼環湖運動步道

因為疫情的關係我跟我的家人已經分隔台灣日本兩年了，這段偽單身的日子都靠朋友假日約我出來跑跑山來度過，尤其是今年四月後我確定會離開台灣前往日本生活，這群（壞）朋友根本就是卯起來約我跑山，劍中劍在他們口中是屬於恢復跑路線（咦？），而冷水坑也在短短一個月的時間上去了三次，記得第一次跑上去時還在想這輩子從沒想過用「跑」的方式上來，沒想到同一週馬上就跑了第二次（怕～）

就在跑步朋友的互相督（傷）促（害）下，整個四月上了冷水坑三次，而劍中劍、劍聖劍、劍大劍加起來也上去了十次，朋友說要讓我不能忘記跑台灣山路的暢意快感，這滿滿的四月跑山真是讓我回味無窮啊。

隨著台灣疫情的加溫，整個五月我為了能順利通過出國前的ＰＣＲ而自我隔離了兩週，就在上週我順利飛離了台灣前往日本，在成田機場完成了日本政府規定的層層防疫關卡後，我順利拿到日本在留卡並入境日本，回想起兩年前離開日本時，當時正是日本疫情大爆發後的兩個月，因為日本鎖國所以幾乎沒有拿觀光簽證的人還滯留在日本，當時我把我的觀光簽證用好用滿90天整，離開日本的那天整個成田機場三個航廈全天只有五班飛機起降，過去人潮不斷的機場只剩下空蕩蕩的航廈，這次回來雖然成田機場沒有過去鼎盛時期的人潮，但機場已經不再是空蕩蕩工作人員比旅客還多的狀況，看起來一切都在漸漸恢復正常。

由於日本防疫的規定是只要你打滿三劑日本政府認可的疫苗且入境時唾液採檢為陰性就可以入境免隔離，所以基本上我入境後就可以自由活動不受限制，日本生活的頭幾天因為下雨加上為了保護附近的住戶就索性每天在家喝杯咖啡研究一下附近跑步的路線，根據有在玩三鐵的日本房東先生表示，附近有個名為「手賀沼」的湖畔步道很適合運動，於是乎就決定等天氣好一點就前往去看看。

上週日早上五點起床發現外面沒有下雨，氣溫是涼爽的20度左右非常適合跑步，二話不說換好裝就出門跑步去，不得不說在日本跑步真的舒服，即使跑在我家外面的馬路旁都覺得好舒適。

有別於兩年前住在神奈川縣很少看到農田，這次我們搬到北千葉的「我孫子」市來居住（很有趣的地名），這裡的生活環境少了一點都市味卻多了許多自然的氣息，要前往湖畔步道的路上除了住家附近的住宅區有人行道外，更多的道路是需要跑在田邊小路上，雖然說是與車子共用同一條馬路，但日本駕駛在開車行經你身旁時都是放慢速度閃得遠遠的，畢竟若撞到路人在日本對駕駛來說是相當麻煩，可說是對行人來說相當友善（當然我自己也是跑得超旁邊，不要帶給駕駛困擾）

從家裡慢跑約3公里就可以到達手賀沼湖畔，環境真的很美很悠閒，在這裡可以看到有人散步、有人釣魚、有人跑步當然也有人來這騎自行車。

整個湖畔步道可以環湖一圈，環湖一圈的長度約為23km，如果不想跑這麼長的距離在湖的中央有座橋可以讓你只繞半圈，大約10km。

湖畔步道分北側與南側，北側比較像是公園的步道會有樹陰遮蔽陽光，適合夏日較為炎熱的時候跑，但因為北側像是公園所以不會區分自行車道與步行道路，跑在這裡要自己注意安全。

湖畔南側的步道就比較屬於運動步道，步道相當寬敞更令人感動的是有三分之二的寬度是規劃給跑者與散步的人使用，自行車則只有三分之一，對跑者也太友善了，這裡要提的是在這裡運動不用擔心會有摩托車或汽車亂入，而整個湖畔步道範圍內全為禁煙區，整體環境非常安全舒適。

除了道路友善的規劃外，這裡每隔幾公里也設有公廁可提供運動的人使用，當路過這裡時看到公廁好明亮又好乾淨，不自覺地就停下腳步拍一下這令人感動的公廁啊，根據日本友人說在疫情之前每隔幾公里還設有飲水設備，但因疫情關係目前這些飲水設備暫停使用，不然對運動的人來說會更方便。

在步道的路邊會有里程標示，可以知道自己需要再跑多遠才會到達目的地，指示上很明確。

第一次來這裡打算先跑半圈體驗看看，跑在這裡除了步道相當舒服外感受上也很不一樣，這裡因為也同時是野鳥保護區所以常常在步道旁的湖畔會看到天鵝與水鳥在旁邊游水捕食，超級自然的，跑完一圈整個身心靈都放鬆到了，好舒爽。

上午跑完回家用滾筒放鬆時被老婆發現我在哀哀叫，於是下午老婆就帶我去龜有的神社買一個「健腳」御守，希望我能常保腿部健康，在此也藉這個御守希望看到這篇文章的朋友也都能健健康康無傷快樂地跑下去喔，我是愛跑步的艾伯特，等我開發新的日本跑步路線再上來跟大家分享，我們下次見啦。