跑步小品／27天9國3馬超狂跑旅！ 玄彬孫藝珍蜜月也遜掉@@

就在多數人還沒有出國跑旅計畫的時刻，有人出國長達27天，一口氣玩了9個國家跑了3場全馬、總飛行公里數近40,000公里，飛行時數將近60小時（含轉機），自駕近5000公里、每天跑步跑了近300公里，甚至還在克羅埃西亞一人包場美如仙境的十六湖公園…，這…這…這傢伙到底是誰啊啊啊？？？話說，同一時間偶像紅星玄彬孫藝珍的蜜月也才兩個多星期，只在美國東西兩岸大城市戴著口罩逛逛街，這位Roger先生和太太的N度蜜月是超狂的「環球跑旅」，把大明星也比下去啦！

（這不叫浪漫，什麼叫浪漫？ 圖片取自Roger Tsai 臉書）

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跑友蔡國圳Roger，在紐約為三位參加超馬六日賽的跑者邊加油打氣、邊連日FB po文報導賽況後，我原以為他會跟著三位跑者一起搭機回台灣，沒想到隔日他就和太座飛往 奧地利的薩爾斯堡 ，接著，跨境 德國 、順道去了 瑞士 ，再轉往 法國 ，然後，又去 義大利 ，…還沒玩夠，再途經 斯洛維尼亞 、前往 克羅埃西亞 ，最後抵達 捷克 …，玩這麼大，但…還不想回台灣，無奈機票沒改成，只好在捷克搭機回台。Roger的臉書幾乎每日一po，日日美照，讓跑友們羨慕得牙癢癢，只有每天發摟、看看美照解饞，待Roger終於回到台灣，隔天我立馬和他Google Meet，要他從實招來，這次環球跑旅怎麼這樣誇張啦！

（連線前一晚才回國的Roger正在居家隔離，Google Meet時他連換了好幾張背景照片，一會兒波士頓、一會兒克羅埃西亞、一會兒法國，相較之下，港覺我的單調背景看起來比較像在居家隔離啊～😅）

Roger的環球跑旅：起點波馬 終點布拉格馬 美跑九國

長達27天的超級環球跑旅，Roger夫妻倆在四月十四號出國（插播～是的，就在三天前–四月十一日，巨星玄彬孫藝珍也出國度蜜月…😁），第一站先飛往波士頓，準備參加波士頓馬拉松，波馬是所有跑者心之所嚮，Roger努力BQ多時，終於在2021年取得資格，但疫情攪局，直到今年才如願；然而跑得早不如跑得巧，今年波士頓氣候宜人，美國疫情解封，Roger特別盤算好，一跑完波馬就直奔紐約市，為參加超馬六日賽的鐵大羅維銘、Anya蔡文雅和鍾運華大哥加油，三位參賽者努力的身影在Roger每天不斷FB報導下，讓台灣跑友在第一時間就掌握三位超馬好手的動態。

（右三身穿波馬外套的Roger與其他僑胞手持國旗一起慶賀六日賽台灣跑者完賽。照片由543跑團提供）

六日賽一結束，Roger伉儷立馬飛往歐洲的奧地利薩爾斯堡–莫扎特故鄉玩耍，這也是Roger第三度造訪薩爾斯堡，Roger人在哪兒就跑到哪兒，在莫扎特故鄉晨跑的美照真令人羨慕！

（奧地利薩爾斯堡晨跑 照片由Roger Tsai 蔡國圳提供）

接著他在法國的主要行程是參加Marathon Bresse Dombes 布雷斯當布斯馬拉松，這場僅400人左右參賽的馬拉松，非常小而美，人數雖少，卻有來自八個國家、地區的參賽者，Roger是唯一來自亞洲的黃面孔；賽道極具鄉間風情，有好幾段都是路面較為狹窄的小徑，有點越野的味道，每個補給站都有人熱情現場演奏，氣氛歡樂無比，變裝的跑者很多，跑來心情舒暢愉快！看起來，疫情退散後若有機會去法國，這會是場很可以試試的馬拉松！

（Roger與變裝跑者合影，光看照片就可以感受這場小而美的馬拉松現場歡樂的氣氛 照片由Roger Tsai 蔡國圳提供）

（”From Taiwan to the World”是Roger每一場「環球跑旅」的信念，不僅想跑遍世界，每到一處也都要把國旗帶上。照片由Roger Tsai 蔡國圳提供）

跑完了這場法國鄉間馬拉松，鏡頭一轉，Roger這一趟的第三馬–捷克布拉格馬拉松，則是一場頗具知名度，吸引大批跑者參加的賽事，熱鬧不已，起終點都在著名的布拉格老城區，觀光客最喜歡留影造訪的鐘樓就在眼前；這場賽事原是Roger之前就報名而因疫情延後參加，如果今年再不參加就會失去參賽資格，「就是因為要參加美國波馬和這一場布拉格馬，串起我今年的跑旅計劃！」Roger說，他的環球跑旅規劃，是以這三場馬拉松為主軸，順道周遊周邊幾個國家：德國、瑞士、義大利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞，爽遊爽跑，各國美景全收眼底，用雙腿跑過，旅行的滋味兒更加深刻！

一人包場克羅埃西亞十六湖公園 終生難忘！

當Roger夫妻抵達克羅埃西亞，兩人先到美如仙境的十六湖公園仔仔細細走了一遍，把跑步路線和拍照取景角度好好「場勘」了一番，隔日清晨Roger換上跑衣獨自跑在有如夢境般的公園中，眼前盡是青翠綠意，空氣新鮮芬芳，只有鳥鳴和微風、清澈瀑布嘩嘩流著的聲音，一汪藍綠色的湖水似乎靜止了，唯有朵朵白雲倒映其上；此刻地球仍然運轉著，但只有他獨。自。一。人。享受造物主賜予的美景…

（Speechless…！是不是也美得讓你暫時停止呼吸？ 照片由Roger Tsai 蔡國圳提供）

Roger會跑會玩，自拍功力更不是蓋的，美照的構圖、色彩、角度都令人讚嘆！我好奇地問，應該有很多跑友問過你都是怎麼拍的？此時Roger露出一絲神秘的笑，說：「這些照片，真的讓我圈粉無數，只要有人問我這個問題，我都會說，你來跟我跑一次，我保證會把我的專屬攝影師阿鳳介紹給你…」，唔….，那…，跟我一樣好奇的跑友，就跟Roger 約一約吧，看看㊙️「專屬攝影師」都是怎麼拍的？？？ 🧐🧐🤨

歐美全解封 口罩退場！自我防護仍必要

27天9國，Roger等於也同步「視察」了這些國家的疫情，簡而言之，他所到之處的歐美國家都已經完全解封，生活恢復正常，似乎已經把新冠疫情視為流感；在美國，室內還有人戴口罩，而到了歐洲，幾乎都沒人戴口罩，但為了防範一不小心染疫，Roger夫妻在人多之處還是把口罩戴上，尤其參加馬拉松起跑前，Roger一定戴著有國旗的口罩，讓老外認識台灣。

每天不間斷跑步 九年總跑量三萬五千公里

擔任企業培訓顧問的Roger，工作性質原本就需要常出國，他也藉著工作行程，飛到哪兒跑到哪兒，這次的27天遊9國其實算小case，疫情之前的2019年，他大概出國十五趟，一年中總共兩百零八天都在國外！至今八十六場全馬，海外馬的比例竟超過四分之三！跑步對他而言是一種堅持、溫柔且堅定的力量；對企業培訓時，他發現一般人從「知道」到「做到」最難，因此他身體力行，示範「說到做到，我做給你看！」下一趟，打算跑哪兒呢？Roger說，非洲、南美洲都還沒去過，不過他已經決定今年十月參加倫敦馬拉松，為六大馬拼圖再添一馬，當然，就順勢再遊歐洲囉！天天跑步是日常，出國跑步好像家常便飯，Roger的跑馬人生，有夠精彩！

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