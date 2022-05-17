賽事心得／台北國道馬拉松 疫情爆炸下 還是想完成SUB 330

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運動筆記 / 辛肥林

2021年底的萬金石以337達成破4目標後，放了一陣子的寒假悠閒的跑。

(上:內灣桐花試跑  下:風櫃歡樂跑)

想說難得有機會達到SUB4門檻就報了國道全馬

但疫情緊張本來以為會像渣打一樣取消，就一直在軟爛

結果國道馬竟然延期到5月!!而且疫情不管怎麼升溫都沒有要再延的意思

好吧，自己報的名自己面對

剛好小若姐願意教我跑步，就跟著姐的客制化課表開始練，每天討論確認腳況+滾動式調整課表 

北19就是歡樂

有回新竹就跟歐帥一起歡樂跑

吃了2個月的課表正當自我感覺良好時，BUT....人生就是最怕那個BUT

很早就跟著北19團報了追火車，想說挑了最簡單的下坡棒，去玩一下無妨吧

(跟夥伴一起衝線好好玩)

結果接力環一上身就好像魔法棒叫你開，不小心衝太快，回來膝蓋不適只好緩跑了一周

那時小若姐給我了一堆藥布想幫我，手上握著藥布我眼框都含著淚了，還好最後勉強有趕上

另一個BUT.........4月本土疫情開始爆發，想練跑都要盡量找人少的河濱路段，最後連本來常去的三體都不敢去了，在這個每日確診6萬+的當下，要參賽也經過了一番天人交戰

不管如何，經歷了這麼多的BUT跟內心小劇場，最終還是很幸運能站上國道馬的起跑線

帶著小若姐跟北19伙伴的祝福，踏出了起跑拱門

默默吃著里程數，依照計劃拿出能量膠補給，12K左右遇到一位撞衫的小鮮肉

小鮮肉問我:你要配多少？魯蛇:330唷，要一起嗎？

就這樣119+87的組合成軍了跟小鮮肉共跑了8K左右，但奇怪怎麼是我在頂風？XD

好不容易一圈回來，看著半馬的選手開心的衝回終點，我卻還要再去一趟，然後折返去程又是逆風，真的無敵厭世的........

小鮮肉戰友換你頂風一下吧？但才頂個2K多戰友就慢慢掉出目標配速，只好再自己獨推頂風出去，到31K終於結束厭世逆風

最後11K啦~回程順風就是開心，到了35K還試圖想加速，結果37K就感覺快撞牆了，配速也慢慢掉到5分速外，那時心裡的OS就是為什麼要報全馬自虐

直到40K直接拿水淋在頭上才醒過來，感覺小若姐跟北19三美在我背後打了一掌

最後2K打開RC閥，推進器打開！引擎倒數計時到臨界點！ 

終於撐到看到拱門了，組長在旁邊喊著40加油~326!!

哇，我也可以326哦?對很多高手來講這成績不算什麼，對我來講則是驗收這陣子的付出，感謝那個12度溼冷雨天還在田徑場繞圈的自己

停錶後轉身向賽道鞠躬，謝謝這陣子幫助我的人，沒有你們我做不到，也謝謝自己做到了SUB 330

田徑 萬金石

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