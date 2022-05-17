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賽事心得／台北國道馬拉松 一群跑者的堅持，更勝一場馬拉松的演出！

運動筆記 / Tiger Tai

【臉部平權運動。台北國道馬拉松】

一群跑者的堅持，更勝一場馬拉松的演出！大家在職場忙碌之餘，反饋社會的想法參與這次的「臉部平權」活動，希望藉由這次參與及作為，能讓社會大眾更了解臉部平權的內容，進而知道如何跟顏面受損的朋友相處。

【逆齡河濱塗鴉】👈【河濱宣傳團跑】👈【相挺國道團跑】👈

🎯「臉部裝扮」主題涵義：發想起點是每張臉都是獨一無二的藝術品；大家在欣賞畢卡索、孟克等畫家作品時，普遍均會接受誇飾的臉部表情是藝術創作，但反觀顏面損傷的朋友們，為何卻讓他們受到不公平的看待？支持臉部平權理念：「友善對待每個人，不因外貌而有差別，讓社會上的每個人都能獲得應有的尊重及公平對待」。希望取材自世界名畫的面具裝扮啟發大家建立更多元的美感價值觀，讓顏面損傷的朋友都能在友善環境下自在生活。

🎯「河濱塗鴉牆」彩繪圖案設計涵義：過程是一再發想修正演變的，考量到大家都沒受過專業的繪畫技巧，所以繪製面具時加入蒙德里安的作品，讓大家比較有信心創作，後來塗鴉牆也採用此畫風構思；運用大面積塗鴉彩繪，以搶眼的色塊去吸引經過人們的注意與駐足停留，並在塗鴉圖案中置入本次活動slogan「用心看見·真正認識」字樣，透過「臉部平權說明」掃描QR Code，讓想知道或好奇的人可透過網路連結，更進一步的對「臉部平權」這個議題有所認識，達到教育及推廣的目地。

🎯感謝與獲得反饋：整個過程中感動的事情很多；邊製作，邊修正，滾動式調整進行，心中反覆演練，有想法就跟大家說明討論；河濱塗鴉時經過的路人駐足詢問什麼是臉部平權、主動協助塗鴉、要捐款的、吃不完的補給...…謝謝Goal跑團的參與者、加油團、補給團，有大家的熱情及堅持，才有如此精彩的結果。而我也從一位只知〝國道馬不識臉部平權〞的跑者，變成一位〝為了臉部平權而上國道〞的跑者。感謝大家💕💋💋

#有些事現在不做以後未必有這股熱情#大家都是畢卡索#成就不同的跑者魂#臉部平權時尚秀  #2022臉部平權運動臺北國道馬拉松 #Goal團 #Goal瘋 #Goal好玩

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