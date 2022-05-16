賽後被撞、掉鞋反超、被線纏繞？盤點田徑賽場上的意外事件！

就在最近不久發生令所有人訝異的事件，就在日本全國萬米錦標賽上，兩位 NHK 電視台的工作人員因在轉播比賽時，希望能夠更近距離的拍攝選手，跨越了賽道，沒想到兩人跨越到一半時攝影機的電線纏住了迎面而來的選手的脖頸，為了閃躲攝影組的兩人，緊隨其後的四名選手也受到了影響速度大亂。最後所有選手們都成功完成了比賽，而正面撞上電線的三田真司後續反應頸部疼痛，所幸再去醫院接受檢查後並無大礙。

而這只是田徑場上其中的一個意外小插曲，今天就要幫大家盤點幾個在田徑場上的「橫禍」，有些絕對讓你意想不到，就一起來看看吧～

跑者在終點前遭到蜘蛛人攻擊😂

在愛爾蘭舉行的一場 800m 室內賽中，領先的跑者在進入最後的直線時，卻陰差陽錯被後方撐竿跳的彈力桿給絆住，儘管他極力甩開彈力桿，但它們死死的纏在了他的腳上，最後導致他不得不減速並且輸掉了比賽，不過好在主辦方給予了該為跑者進入下一輪比賽的資格，因為這種干擾遠遠超出了所有人的控制範圍。－

跑！快跑！Lay-Lay！

相信田徑迷都知道在短距離的世界中，爭分奪秒，失誤的容錯率是非常的低，但就在一場 AAU 田徑賽中，7 歲的參賽者 Talaya Crawford 在鳴槍起跑後鞋子卻意外的脫腳而出，在她急忙返回穿鞋的同時已經跟出發的選手拉出一段距離。但，沒想到的是 Talaya 克服了約有 3-5 秒的差距，在最後彎道追上了領先跑者，更在直線道以驚人的速度超前領先，最終完成了大逆轉！

萌犬來襲～

還記得我們曾介紹過的狗狗亂入女子接力賽嗎？當時在猶他州舉行的 4x200m 高中女子接力賽中，一隻可愛的狗勾跑進了賽道並且追逐著前方的領先集團，最終牠在終點前趕超所有選手獲得了第一名（笑），這隻可愛的小狗，在 11 秒內跑完了最後的 100m，或許牠有潛力可以登上奧運的舞台也說不定。

延伸閱讀：【影片】萌犬來襲！狗狗亂入女子接力賽，一狗當先衝線！

艱難的半決賽

在 2016 年里約奧運會上，來自海地的 110m 跨欄運動員 Jeffrey Julmis 參加了他永遠不會忘記的比賽，在這場比賽的預賽中表現出色，在他殺進半決賽起跑後與第一欄架發生了碰撞，導致他直接摔翻，最後他仍保持著運動家精神堅強的爬起身來完賽。不過相信大家記憶最熟悉的非得是「世界最速男」Usain Bolt 遭到攝影師撞倒的意外，當時發生在 2015 年世錦賽，當時世錦賽在北京舉辦，就在 Uasin Bolt 完成了他的 200m 四連霸紀錄在繞場與觀眾互動時，遭到後方操作平衡車的攝影師撞個四腳朝天，所幸當時 Usain Bolt 並無大礙，但讓在電視前與現場的觀眾都倒抽了一口氣。

圖/BBC

不知道大家認為哪個意外最令你意外？或是在文章底下分享你在跑步過程中遇到的意外事件吧～

責任編輯：Ian

文章來源：RunningMagazine

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