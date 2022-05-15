2022台北國道馬拉松盛大開跑 陽光臉部平權大使任家萱Selina現身鳴槍

2022臉部平權運動台北國道馬拉松今（15）日上午盛大開跑，逾5千名跑者在寬廣的國道上邁開步伐，為臉部平權而跑。中華民國路跑協會與陽光基金會持續攜手做公益，陽光臉部平權大使任家萱Selina特地前來為3公里組鳴槍並為參賽選手加油，長期以行動默默支持陽光的S'dare創辦人拐拐（許采晴）也以一身跑步靚裝響應平權時尚穿搭，到場鼓勵陽光傷友與所有跑者一同跑上國道，跑出自信、跑出健康！

去年因新冠肺炎疫情取消，原定今年3月13日舉行也因配合臺北市政府防疫規範升級、同時為保障參賽者及所有夥伴安全的考量而延期，終於在全民防疫走向下一階段的今天能夠順利登場，路跑協會秘書長陳華恒表示，「目前台灣超過8成民眾已完整接種兩劑疫苗、第三劑疫苗覆蓋率也突破6成，全民也落實防疫措施，但運動習慣要持續更能增加抵抗力確保身心健康。」

素人跑者齊上國道競速 國道上最美麗的風景

臉部平權運動臺北國道馬拉松共分全程、半程馬拉松、10公里和3公里組，全程馬拉松開跑後由「市民跑者之王」李智群帶隊領先群，經過半程折返後「台南大迫傑」林秋杰反超並一路直奔終點，傷癒復出的林秋杰最終跑出2小時37分55秒的成績，首次參加國道馬拉松就拿下男子組冠軍，2020年全馬冠軍張景敦則以2小時40分15秒位居第2名。女子組在眾女將缺席的情況下由楊喬筑拿下冠軍，她謙虛地表示，「因為高手都沒來的關係，今天這個冠軍真的是撿到的。」

半程馬拉松男子組冠軍由闊別國道近十年的「黑色旋風」蔣介文拿下，成績1小時11分01秒，以往大多跑全馬的蔣介文表示，「這次參加半馬是以賽代訓，希望能逐步調整自己的狀態，年底繼續挑戰臺北馬拉松，相信自己能回到顛峰，沒有不可能！」同樣以賽代訓備戰世錦賽的女子長跑好手曹純玉，今天轉戰半程馬拉松和男友陳囿任一起參賽，後段陳囿任狀況不錯跑出1小時16分36秒（男子組第4名）的成績率先通過終點，曹純玉隨後也以1小時16分50秒輕鬆摘下后冠。

陽光選手逾百名上國道 任家萱Selina、女神拐拐現身力挺

臉部平權運動臺北國道馬拉松是全台唯一封國道跑的馬拉松，為了擴大民眾參與機會、體現臉部平權的精神，今年續開不限年齡的3公里組別，吸引許多首跑族參與體驗。陽光基金會同樣邀請超過百位陽光選手（燒傷、顏損者及其家屬）到場共襄盛舉，從選手、陪跑員到志工，這些傷友各司其職擔任不同角色，為的就是希望能將更陽光、正向的觀念帶給社會大眾，期望大家都能欣賞、尊重並平等對待每一個人。

陽光臉部平權大使任家萱Selina表示，「很高興看到大家參與活動，不論是傷友或是民眾都專注、奮力跑出自己最佳成績，在馬拉松的跑道上每個人都是平等，期許大家在任何情境下都能平等、尊重每個人。」女神拐拐也以自創品牌S'dare的運動穿搭響應平權時尚秀活動，參與3K賽事的她強調，「每個人都獨一無二，自信展現自己、尊重他人就是最美的表現。」

成軍兩年由上班族組成的GOAL跑團，14名跑團成員以畢卡索等名畫彩繪臉部造型跑上國道，並自掏腰包購買油漆顏料，申請於河濱公園堤防上塗鴉彩繪臉部平權圖樣，GOAL跑團表示：「非常開心參與這次很有意義的公益活動，河濱塗鴉牆我們運用大面積塗鴉彩繪，以搶眼的色塊畫風去吸引經過人們和跑友的注意，今日也以名畫彩繪臉部參賽，希望能夠引起大家對臉部平權的好奇，願意一起來多認識臉部平權、支持臉部平權。」臉部平權河濱塗鴉牆位於萬隆至公館段河濱公園，八月底前歡迎民眾前往欣賞、拍照打卡。

台北合眾汽車首度擔任頂級合作夥伴 遠通電收官方配速團隊

台北合眾汽車今年首度擔任臺北國道馬拉松頂級合作夥伴，除了提供舞台車作為全半程馬拉松鳴槍台外，更集結旗下車款支援大會殿後車、工作人員接駁車等，作選手最大的後盾。此外，台北合眾汽車總經理黃脩程也報名參加10公里賽事，一起響應臉部平權。

為了幫助跑者順利完賽、挑戰個人PB，中華民國路跑協會和遠通電收攜手推出國道馬拉松官方配速團，分別為10公里及半程馬拉松組的跑者提供不同配速的服務。並特別邀請「鐵人主播」侯以理擔任配速團的團長。首次參與國道馬拉松的遠通電收為響應陽光的號召，募集員工清晨走上國道投入補水站的服務，並組成加油團為跑者熱情應援。同時現場加碼將所有跑者的每一步都化成公益，總計超過10萬公里的跑程，轉化為超過10萬元的公益經費，全數用於推廣包括行人、幼兒、高齡者與騎士等弱勢交通族群的社會公益作為。

防疫最高規格 確保參賽者及所有夥伴健康安全

國內疫情已進入社區流行階段，但大型活動仍比照臺北市防疫警戒期間運動指引，臺北國道馬拉松在報名及報到取物時皆採實名制、工作人員填寫自主健康調查表，進入會場後所有人皆需配戴口罩，同時接受體溫量測。選手在起跑後拉開距離時可取下口罩收好，並於進入終點後由工作人員發放口罩更換使用。補給站、補水站都有抗菌清潔噴霧消毒，並以杯裝食物及飲水提供給選手使用，並擴大補給區域以避免不必要的接觸。

女神拐拐也以自創品牌S'dare的運動穿搭響應平權時尚秀活動，參與3K賽事。 大漢整合行銷提供

台北合眾汽車今年首度擔任臺北國道馬拉松頂級合作夥伴，提供ISUZU舞台車作為全半程馬拉松組別鳴槍台。 大漢整合行銷提供

遠通電收與大會合作官方配速團，邀請鐵人主播侯以理(前排橘衣)擔任配速團團長。 大漢整合行銷提供

半馬男子組冠軍蔣介文。 大漢整合行銷提供

半馬女子組冠軍曹純玉。 大漢整合行銷提供

全馬男子組冠軍林秋杰。 大漢整合行銷提供

全馬女子組冠軍楊喬筑。 大漢整合行銷提供

成軍兩年由上班族組成的GOAL跑團，14名跑團成員以畢卡索等名畫彩繪臉部造型跑上國道，並自掏腰包購買油漆顏料，申請於河濱公園堤防上塗鴉彩繪臉部平權圖樣。 大漢整合行銷提供