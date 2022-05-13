蝙蝠俠、超人現身馬拉松 爲拯救世界而跑、民眾被暖哭！
正義聯盟現身馬拉松。圖/BBC
上週日在英國舉辦的 Leeds Half Marathon ，湧進了超過五千名的跑者上街參與賽事，一起為公益募款。這場賽事合作的慈善機構，包括阿茲海默症協會，以及當地的各個醫療團體。
參賽者盛裝打扮，為公益而跑！圖/BBC
賽程中不只有正式的半程馬拉松路跑，同時也有逗趣可愛的1.2K家庭趣味跑步，很多爸爸媽媽都帶著小孩子盛裝打扮，華麗的在賽事登場，賽道瞬間成了熱鬧的嘉年華會，有人把自己打扮成一盆太陽花，頭上頂著亮眼的黃色花瓣，相當吸睛，也有三五好友揪團，一起扮成「正義聯盟」的角色，蝙蝠俠，超人現身在英國街頭。
半程馬拉松的起點是從里茲美術館開始，沿途經過 Stonegat road、Butcher Hill 等地方，最後再繞回市中心，衝過終點線；趣味跑步的起點則是從里茲的千禧廣場開始，一路跑到維多利亞廣場。當天賽道附近擠滿了觀賽的群眾，熱情激動地揮手，為跑者歡呼加油，現場氣氛再熱絡不過，半程馬拉松跑者 Sagar 在比賽中表現獨樹一幟，是第一位越過終點線的人，以1小時8分7秒的佳績勇奪賽事冠軍，他甚至還領先第二名的跑者整整三分多鐘，令人相當欽佩！
Joe Sagar極速狂飆，以1小時8分7秒佳績奪下冠軍。圖/Dewsbury Reporter
參與趣味跑步的跑者，越過終點時，也興奮地和家人朋友相擁慶祝。參賽者Sarah Norman 是社區的護士，賽後感動的說：「我看到我的病人和他們的家人，每天都面臨著不曾面對的挑戰，正因為看到這一點，才讓我們有力量繼續努力，同時也想為臨終關懷籌集資金，才參與了這項賽事。」
Sarah Norman(左)越過終點開心與老公相吻。圖/BBC
在這場賽事中，不只看到參賽者勇往直前衝破終點線的熱血，同時也感受到世界的溫暖和善良，就如同當天和煦的陽光灑落賽道，帶著大家一起繼續向前奔跑。
責任編輯：Eulla
新聞來源：BBC 、Dewsbury Reporter、LeedsLive
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