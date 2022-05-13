黑熊抵嘉馬拉松 10月23日與您阿里山相見！

一隻身高超過3米原生種的台灣黑熊全身巡山員裝備，忽然降落在要上阿里山的阿里山公路32k處的愛情大草原。每天面對著阿里山公路上山的來往車輛和遊客，他總是面帶微笑祝福大家平安上山快樂回家。

也不知牠能在這裡忍受多久的風吹雨打日曬雨淋，牠多麼希望在牠還是最漂亮的時候有很多人來陪牠歡笑跟牠照相，因為終有一天牠還是會消失的。牠身上穿的是環保木製衣服，有一天一定會化為灰燼歸於塵土。就因為這樣才有有心人士希望透過活動，能吸引更多人來留下珍貴紀錄。

我原本是誕生於2022年的台灣燈會會場，生命原本隨著燈會落幕而化為灰燼。忽然間有人發現了一個適合我立身之處，就是阿里山下的珍珠<愛情大草原>！我愛死這裡了，一望無際的草原讓我恍如一夜之間回到了我誕生的地方。

那遠山的阿里山山脈正是我夢寐以求的奔跑原鄉，在這裡我每天看著大車小車上山去我家玩，下山又來到我現在住的地方看我，我快樂極了！

在這我目前立身的大草原即將在2022年10月23日舉辦一場<黑熊抵嘉>馬拉松，就是為我量身打照的。多麼歡迎大家來看我、跟我拍照，讓我能永遠留在大家的心目中。

因為我怕我撐不久，因為我不是鋼不是鐵也不是水泥，我有一天會不見的。你們來看我，我會準備漂亮的黑熊衣服+總統欽點在地好吃的鳳梨酥+飛狼速口袋+高彈性襪子送給大家，還會準備嘉義竹崎最好吃的水晶餃和福源肉粽讓大家吃。

所有的介紹都在以下簡章連結，記得來看我喔

https://lohasnet.tw/BlackBear2022/