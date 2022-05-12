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台北國道馬拉松15日登場 泰山汐止段北上高架封閉

中央社 / 台北12日電
台北國道馬拉松站台從3月13日延至本周開跑。。圖／大漢集團提供
台北國道馬拉松站台從3月13日延至本周開跑。。圖／大漢集團提供

「2022臉部平權運動-台北國道馬拉松」15日登場，台北市警察局交通警察大隊今天表示，當天國道1號泰山至汐止端北上高架路段全部車道部分時段將封閉，提醒駕駛人注意。

交通警察大隊發布新聞稿表示，中華民國路跑協會預計將於15日（星期日）清晨5時至中午12時於國道1號（五股至汐止北上高架段）舉行「2022臉部平權運動-台北國道馬拉松」活動，估計參加人數約1萬2000人。

其中，菁英馬拉松為500人、半程馬拉松5000人、10公里4500人、3公里2000人。

交通警察大隊指出，活動集結及初期活動會場訂於「淡水河6號疏散門」堤外廣場（近北市環河北路、敦煌路口），屆時將啟動相關交通管制措施。

首先，15日凌晨2時至中午12時，封閉國道1號泰山至汐止端北上高架路段全部車道，原行駛國道1號（汐五高架段）北上車流改道行駛國道1號平面路段。

其次，15日凌晨4時至中午12時，將機動管制「淡水河6號疏散門」前環河北路2段往南車輛，請駕駛人注意減速慢行。

交通警察大隊呼籲，為維護活動周邊交通秩序與安全，請用路人於活動期間行經會場周邊（環河北路2段及敦煌路口）時，減速慢行並遵守執勤員警及義交指揮；另，活動期間將加強取締會場周邊違規停車，請民眾多加利用大眾運輸工具前往。

國道 警察 馬拉松

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