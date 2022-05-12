台北國道馬拉松15日登場 泰山汐止段北上高架封閉

而Schoonbroodt 也獲得該分齡組別的冠軍。 圖/Schoonbroodt IG 「SUB3」一直是選多跑友們所追求的目標，不過你有想過 70 歲還能破 3 會是一個什麼樣的體驗嗎？

2022-05-12 09:31