南非馬拉松錦標賽冠軍 因只配戴一個號碼布遭取消資格！

圖/Runningmagzine

週日（5/8）在南非德班（Durban）所舉行的南非馬拉松錦標賽上，一位跑者 Isaac Mpofu 以 2 小時 10 分 04 秒的成績通過終點線贏得了該賽事的冠軍，但在他通過終點後，賽事主辦方卻告訴 Mpofu 違反了比賽規定並且取消了他的冠軍頭銜、比賽獎金。

原來是因為根據南非田徑協會（ASA）的比賽規則規定，“所有參賽者都應該有兩個號碼布號碼，一個在前，一個在後。”，Isaac Mpofu 因為這個失誤導致他損失了 4,000 美元的比賽獎金，更重要的是他還失去了參加 7 月份世錦賽的參賽資格。

對此，Mpofu 向當地媒體解釋：「該主辦單位提供給我們的物資包是密封的狀態，他告訴我們所有的東西都在裡面，當時領取時我們也曾向對方提出：如果內容物有缺少等狀況，對方向我們表示不會有這個情況。但當我早上打開時卻發現內中只有一個號碼布，當時我通知了該賽事單位，他們也詢問了裁判官，他說我們可以照常參加比賽，所以當我被剝奪冠軍頭銜時感到非常驚訝，因為我們已經在賽前與賽事單位，裁判確認過，這並不是我們的錯。」

而 Mpofu 所處的辛巴威全國田徑協會（NAAZ） 在他被取消資格後，已經向南非田徑協會（ASA）提出上訴。這位現年 33 歲的辛巴威選手 Isaac Mpofu 曾代表國家參加 2019 年多哈世錦賽，儘管他在比賽中以 2:10:04 成績打破了 2:11:30 （世錦賽參賽標準）取得參賽資格，但最終因為成績被取消也導致他 7 月份的世錦賽資格懸而未決。

圖/newscentral

截至目前，Mpofu、辛巴威全國田徑協會（NAAZ）仍在等待南非田徑協（ASA）會對其上訴之回應，不知道跑者們對此事件是什麼看法呢？

責任編輯：Ian

新聞來源：herald

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