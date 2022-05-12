Emily Sisson染疫剛康復後 就衝破美國半馬紀錄

圖/IndyStar

「亞利桑那州鳳凰城New Balance的田徑職業選手，Emily Sisson，在越艱困的環境中，她總是越能打破紀錄！」

即便確診Covid-19，她也沒有在怕！剛康復不久的Emily Sisson，在上週六（5/7）一場美國錦標賽中，竟然創下了美國半程馬拉松的紀錄。

現年30歲的Sisson，在 OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon 的比賽中，以 1 小時 7 分 11 秒的亮眼成績完成比賽。打破了 2022年１月16號，Sara Hall 在休斯頓創下的1小時7分15秒的美國紀錄。比賽中Sisson 全程由男選手Brian Harvey帶領，Sisson說：「最後一英里，我只需要那個鼓勵！當我傷得很嚴重時，他很鼓舞人心的告訴我『每一秒都很重要，加油！』」

在21公里的賽道上，Sisson穩穩地前進，連續5公里的時間分別為15：54、16：03、15：57、15：58。其中她認為最艱難的部分，是在印第安納波利斯的賽車場，因為賽道就像像風洞一樣。參賽前Sisson的內心搖擺不定，到底是要參加 Mini 還是葡萄牙的半程馬拉松，但最終她瞄準了美國半馬1：07：15 的記錄，決定參賽 Mini。然而在她決定參賽後兩週，就不幸的感染Covid-19，讓訓練時間大大縮短，Sisson表示，基本上訓練的時間是不到一個月。

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Sisson正向的說：「當我們選擇這場比賽時，不需要完美的條件，只需要基本的條件。雖然我有點不確定這樣是否過於雄心壯志， 但我很高興我們做到了。」除了這次在covid-19艱困的狀態下，突破自我創下紀錄之外，在去年 6 月在奧勒岡州尤金舉行的 U.S. Olympic Trials中，Sisson也是歷經萬難，打破紀錄。比賽當天非常的熱，溫度高達華氏87度，以至於10,000公尺的比賽改到了早上。

儘管頂著烈陽高溫，Sisson還是盡全力的在田徑場上衝刺，最終以31分03秒82的佳績，創下大會紀錄。Sisson說：「什麼最壞的情況都有機會發生，儘管可能會功虧一簣，但還是要用力去闖闖看！」

責任編輯：Eulla

新聞來源：IndyStar.

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