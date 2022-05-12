快訊

獨／內政部次長花敬群快篩陽性 今向內政委員會告假

Emily Sisson染疫剛康復後 就衝破美國半馬紀錄

運動筆記 / Eulla

圖/IndyStar

「亞利桑那州鳳凰城New Balance的田徑職業選手，Emily Sisson，在越艱困的環境中，她總是越能打破紀錄！」

即便確診Covid-19，她也沒有在怕！剛康復不久的Emily Sisson，在上週六（5/7）一場美國錦標賽中，竟然創下了美國半程馬拉松的紀錄。

現年30歲的Sisson，在  OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon  的比賽中，以 1 小時 7 分 11 秒的亮眼成績完成比賽。打破了 2022年１月16號，Sara Hall 在休斯頓創下的1小時7分15秒的美國紀錄。比賽中Sisson 全程由男選手Brian Harvey帶領，Sisson說：「最後一英里，我只需要那個鼓勵！當我傷得很嚴重時，他很鼓舞人心的告訴我『每一秒都很重要，加油！』」

在21公里的賽道上，Sisson穩穩地前進，連續5公里的時間分別為15：54、16：03、15：57、15：58。其中她認為最艱難的部分，是在印第安納波利斯的賽車場，因為賽道就像像風洞一樣。參賽前Sisson的內心搖擺不定，到底是要參加 Mini 還是葡萄牙的半程馬拉松，但最終她瞄準了美國半馬1：07：15 的記錄，決定參賽 Mini。然而在她決定參賽後兩週，就不幸的感染Covid-19，讓訓練時間大大縮短，Sisson表示，基本上訓練的時間是不到一個月。

圖/IndyStar

Sisson正向的說：「當我們選擇這場比賽時，不需要完美的條件，只需要基本的條件。雖然我有點不確定這樣是否過於雄心壯志， 但我很高興我們做到了。」除了這次在covid-19艱困的狀態下，突破自我創下紀錄之外，在去年 6 月在奧勒岡州尤金舉行的 U.S. Olympic Trials中，Sisson也是歷經萬難，打破紀錄。比賽當天非常的熱，溫度高達華氏87度，以至於10,000公尺的比賽改到了早上。

儘管頂著烈陽高溫，Sisson還是盡全力的在田徑場上衝刺，最終以31分03秒82的佳績，創下大會紀錄。Sisson說：「什麼最壞的情況都有機會發生，儘管可能會功虧一簣，但還是要用力去闖闖看！」

責任編輯：Eulla

新聞來源：IndyStar.

＊賽事新聞，盡在運動筆記

延伸閱讀

坎伯：烏克蘭事件不能在亞洲重演 美國不支持台灣獨立

調查顯示：75%大陸網友認為支持俄羅斯符合中國利益

搶進台積電日本廠遠勝美國？ 網傳「台灣內部搶翻了」

美眾院通過增援烏克蘭案 俄批華府發動代理人戰爭

相關新聞

Emily Sisson染疫剛康復後 就衝破美國半馬紀錄

圖/IndyStar 「亞利桑那州鳳凰城New Balance的田徑職業選手，Emily Sisson，在越艱困的環境中，她總是越能打破紀錄！」 即便確診Covid-19，她也沒有在怕！剛

南非馬拉松錦標賽冠軍 因只配戴一個號碼布遭取消資格！

圖/Runningmagzine 週日（5/8）在南非德班（Durban）所舉行的南非馬拉松錦標賽上，一位跑者 Isaac Mpofu 以 2 小時 10 分 04 秒的成績通過終點線贏得了該賽事的

70歲破三是什麼體驗？荷蘭跑者打破 M70 馬拉松世界紀錄

而Schoonbroodt 也獲得該分齡組別的冠軍。 圖/Schoonbroodt IG 「SUB3」一直是選多跑友們所追求的目標，不過你有想過 70 歲還能破 3 會是一個什麼樣的體驗嗎？

全大運女子10000公尺 游雅君破16年前紀錄 ！

臺灣體大游雅君以35分31秒97打破全大運紀錄，奪下女生組10000公尺銀牌。圖/游雅君臉書 111全大運截至9日止，已經打破六項大會紀錄，其中田徑項目於國立體育大學田徑場舉行，公開女生組100

賽事心得／媽趣迷你馬拉松 適合帶著全家及小寶貝來跑

▲大手拉小手，媽趣迷你馬拉松適合全家大小共同樂在其中。 很開心有參加到這場，小場但應有盡有，開心滿滿期待好久，今年第一場路跑活動從「2022媽趣迷你馬拉松」順利開箱，很幸運當天老天爺也賜予舒

跑步小品／六天六夜不斷電 每天一百公里也是剛好而已…

（鐵大-羅維銘心心念念在傳承，希望更多人進入超馬的世界） 台灣超馬計時賽有6H、12H、24H、48H，如果是六天六夜不斷電的超馬賽又是什麼概念呢？四月十八到二十四日在紐約市舉行的Sri Chinm

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。