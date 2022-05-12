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70歲破三是什麼體驗？荷蘭跑者打破 M70 馬拉松世界紀錄

運動筆記 / 李吳菊

而Schoonbroodt 也獲得該分齡組別的冠軍。 圖/Schoonbroodt IG

「SUB3」一直是選多跑友們所追求的目標，不過你有想過 70 歲還能破 3 會是一個什麼樣的體驗嗎？就在上個週末，比利時的 Maas marathon 比賽上，一位來自荷蘭的跑者 Jo Schoonbroodt 他以 2 小時 54 分 19 秒的成績打破了原 Ed Whitlock 所創下的 M70+ 馬拉松世界紀錄，並且將該紀錄推進了 29 秒！平均配速更是來到 4:08/km 相當不容易。

圖/Schoonbroodt IG

該場比賽中，Schoonbroodt 以 SUB 3 為目標出發，在前半程當中他依靠順風的優勢，以 1 小時 26 分 18 秒通過半程記錄點；下半程他遇上了逆風的狀況，但已經有多馬經驗的 Schoonbroodt 不選擇與風勢硬剛，他躲在其他跑者的身後來減少體力的消耗，最終就以 2 小時 54 分 19 秒通過終點，拿下他個人的 SUB3 的第 75 場馬拉松。

圖/Schoonbroodt IG

這樣優質的表現，不僅讓他打破了M70+ 的官方紀錄外，他還以 4 秒的優勢擊敗了另一位非官方紀錄的跑者 Gene Dykes 的 2 小時 54 分 23 秒；該紀錄由於 Dykes 跑的賽事並未收到 USATF 的認證，所以並未能成為正式成績。賽後，Schoonbroodt 也於他的個人社交平台上表示：「我其實並沒有專注於打破紀錄上面，我的目標就是放在 3 小時內完成，但我很高興我現在可以稱自己為 “地球上最快的 70 歲跑者”。」

跑到老，或許是許多跑友們一生的夙願，但像 Schoonbroodt 這樣，跑到老又跑的快，那絕對是跑者們的夢想了！

責任編輯：Ian

新聞來源：RunningMagzine

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