全大運女子10000公尺 游雅君破16年前紀錄 ！

臺灣體大游雅君以35分31秒97打破全大運紀錄，奪下女生組10000公尺銀牌。圖/游雅君臉書

111全大運截至9日止，已經打破六項大會紀錄，其中田徑項目於國立體育大學田徑場舉行，公開女生組10000公尺，國立體大賴庭萱與臺灣體大游雅君同時打破十六年前的大會紀錄。民國95年4月9日由當時的國立體院（現今為國立體育大學）許玉芳以36分11秒96創下女生組10000公尺紀錄，如今大會紀錄再度被刷新，衝破36分。其中國立體大賴庭萱以35分29秒81的佳績奪下金牌，臺灣體大游雅君則是以35分31秒97取得銀牌。

現年31歲，人稱玉兔女神的游雅君主攻長跑項目，曾經代表中華台北參加2017年夏季世界大學運動會田徑比賽，女子半程馬拉松項目，獲得個人第12名以及團體銅牌，這次在全運會上表現亮眼，再次突破紀錄，奪得銀牌。游雅君慶幸的在臉書寫下，還好今年一月的時候，因為論文還需要修正，被台體大校長許光麃留校半學期，讓她有機會可以代表台體大出賽，雖然沒能把冠軍留在台體大，但也還是有達到打破大會紀錄的目標，為校爭光，抱回銀牌。

國立體大賴庭萱與臺灣體大游雅君同時打破十六年前的全大運的大會紀錄。圖/游雅君臉書

游雅君說，非常感謝許績勝教練，給予訓練上的課題及指導督促，讓她重新找回田井場上的跑感！同時也很謝謝大家的支持，無論是裝備上的支援，或是跨海的贊助，對她來說都是很重要的！期望自己未來可以繼續努力！

除了田徑打破大會紀錄之外，這次賽程中舉重項目的表現也相當傑出，代表長榮大學出賽的東奧國手陳柏任，狀態十分良好，又再次突破自己大會以及全國的紀錄，勇奪金牌。在東奧賽事上，陳柏任以抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤排名第5，儘管無緣站上頒獎台，但他卻打破了自己的紀錄。沒想到在去年2021年的全大運上，陳柏任大爆發，再次以抓舉168公斤、挺舉196公斤，總和364公斤摘下金牌，此外，抓舉、挺舉及總和三項全都刷新大會和全國紀錄。今年的全大運上，陳柏任又再度挑戰極限，超越自己，繳出抓舉169公斤、挺舉200公斤、總和369公斤的亮眼成績，刷新大會和全國紀錄，成功衛冕。

陳柏任對自己這次的表現，還算滿意的說：「很開心可以三破全國紀錄，這次的目標就是以破全國為主，抓舉第三把比較可惜，沒能再破紀錄，不過因為去年世錦賽我的挺舉沒有成績，這次特別增加訓練，感覺狀態有拉回來，也有把練習的東西做出來。」

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