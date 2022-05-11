賽事心得／媽趣迷你馬拉松 適合帶著全家及小寶貝來跑

▲大手拉小手，媽趣迷你馬拉松適合全家大小共同樂在其中。

很開心有參加到這場，小場但應有盡有，開心滿滿期待好久，今年第一場路跑活動從「2022媽趣迷你馬拉松」順利開箱，很幸運當天老天爺也賜予舒適的陰涼天氣，讓運動過程感到更舒服，主辦單位對於選手的貼心照顧及保護，也獲得參與者的認同，特別是對小選手的防疫事項，幾乎達到盡善盡美，也讓疫情後的路跑活動呈現不同的面貌。

在疫情爆發前，跑友們集結外出訓練，以及揪夥參加活動的盛況十分平常，全球各處都是我們的運動熱區，不過疫情爆發後，為減少接觸及群聚，大夥們集結訓練的畫面減少，連帶相關活動也沉寂了一陣子，或是改為線上跑的形式舉辦，但總是少了一股與同好互動的機會，直到近期路跑活動總算是開始come back!

▲活動氣氛熱絡，現場更有跑友特地穿扮享受活動。

▲美少女裝扮跑友與旅遊節目主持人段慧琳 windy開心合影

選擇以「2022媽趣迷你馬拉松」做為今年的第一場活動，主要是因為這項活動的難度較為親民，而且沒有時間壓力的限制，可以跟一家大小輕鬆快樂跑步流汗，加上也好久沒有參與相關活動，此次正好可以搭著高鐵與家人一起運動及小旅行。今年的「2022媽趣迷你馬拉松」一如過往選擇在「臺灣米倉」彰化田中鎮舉辦，田中是許多跑友非常熟悉的練習或比賽的場地，外地的跑友可以透過高鐵的便利性，直接輕鬆抵達活動舉辦地點，而且高鐵站附近較空曠，若是開車前往，附近也有停車場讓愛車有休息空間，加上今年彰化縣政府定調運動i臺灣2.0計畫為「親子運動年」，活動路線全長3km且採悠遊跑不計時的「2022媽趣迷你馬拉松」，即是母親節前夕最佳的親子路跑活動。

▲媽趣迷你馬拉松的路線難度親民，爸媽們很放心讓小選手們體驗路跑帶來的魅力。

抵達現場，看到許多路跑同好早已蓄勢待發，疫情過後，爸媽對於小朋友的健康及成長更為注重，看到許多家長也帶著寶貝們一起參與，活動當天參與人數接近千人，對於主辦單位的防疫工作是個嚴酷考驗。此次「2022媽趣迷你馬拉松」在活動入口處就設有消毒酒精及體溫測量，所有人員需經過防疫入口消毒後，才能進入活動主會場，報到過後有贊助商施巴專設的免費防曬區，讓民眾參加媽趣迷你馬拉松活動之餘，也能使用施巴SPF50防曬乳液，不用擔心曬傷曬黑，是項非常貼心的福利。

▲主辦單位設有防曬區，提供選手們在出發前使用施巴SPF50防曬乳液，免除曬傷曬黑的問題。

由於現場參加的小朋友選手眾多，主辦單位也針對防疫安全，特別提供孩童面罩，在報到時就可以領取使用，以保護小選手們的健康，並且在終點完賽處，也提供大人款口罩，即使跑友在運動過程中，口罩被汗水弄溼無法更換，在完賽後可以換取全新的口罩，主辦單位種種貼心措施，讓我也在活動過程感到安心。

▲現場提供小選手們防疫面罩，讓孩子跑得開心又安全。

活動起點從彰化高鐵站阿草塑像開始出發，路經田中鎮的百年八堡圳，感謝老天爺給予舒爽微涼的天氣，特別是帶著小朋友出發，除了要照顧自已，更要關心身旁的小寶貝，好天氣也讓小朋友們可以更開心好好運動「放電」。別於路跑活動透過嗚槍出發，主辦單位發揮巧思在起跑時採用搖鈴方式出發，傳遞溫馨、幸福的氛圍，帶給我耳目一新的感受，就像在國外的農場，牧農透過搖鈴告訴牛兒們該出發囉!出發後，就是自已跟小寶貝要完成的目標，雖然我們的速度不是很快，但沿路上跑友們也都很熱情 會幫忙加油，而且路線也有專業攝影師在賽道為大家留下紀念照。抵達終點便可領取地企業泰山的熱情補給品、官方送的好禮以及媽趣話語米信封、完賽證書等精美好禮， 而且現場也有一些闖關小遊戲與即拍即印紀念照片，讓我們可以當天印出紀念照片，非常值得紀念。

▲完賽過後，贊助廠商泰山企業提供熱情補給，同時參與人員更可透過精心設計的環保遊戲，獲得額外的能量補給。

▲即拍即印紀念照片，很開心有這個活動，能讓我們現場就帶一張回憶回家。

做為今年開箱的第一個路跑活動，「2022媽趣迷你馬拉松」很適合帶著小朋友一起來找尋歡樂的活動，很感謝主辦單位提供優質安全的防疫環境，讓大家享受歡樂熱鬧氣氛，也能夠開心無憂與家人一起同樂。