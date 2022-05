跑步小品／六天六夜不斷電 每天一百公里也是剛好而已…

台灣超馬計時賽有6H、12H、24H、48H,如果是六天六夜不斷電的超馬賽又是什麼概念呢?四月十八到二十四日在紐約市舉行的Sri Chinmoy Ultramarathon 6 Days Race,參賽的三位台灣好手都抱了獎盃回來,其中,去年完成3100 miles壯舉的鐵大–羅維銘,六天跑了654.1公里,在十九位完賽男選手中名列第4、五十歲組第2名,女選手蔡文雅跑出619.9公里,在十位完賽女選手中名列第3、五十歲組分1;另一位男選手–65歲的鍾運華,也是這次最年長參賽者,成績557.4公里,名列男總10、60歲組分2。

三位選手四月底返回台灣後,依防疫規定分別在台北、台中、屏東隔離,我透過Google Meet連線訪問了三位高手,感受最深的是,超馬很可怕、很可怕啊~😬🤪🤪 儘管已經練很大,但無法預期的天氣和各種狀況實在有夠嗆,然而一顆想超越自我的心,卻讓三位勇腳決定下回還要再跳入更深的坑!來看看他們的賽事心得吧!

(Google Meet讓分別在四地的我們相見歡!歷經艱辛的三位選手恢復得很好,其中,左下的蔡文雅特別穿上黃色大腳ㄚ跑衣,將榮耀與跑友分享;左上的鍾運華使用老婆手機,所以名字顯示的是鍾大嫂的名字。右上的鐵大氣定神閒,九月還要再挑戰一次3100 miles呢!)

六天六夜不斷電,寒風低溫又淹水,凍傷曬傷加血尿

Sri Chinmoy Ultramarathon 6 Days Race,正是去年九月鐵大所參加3100 miles的同一系列超馬賽事,地點也是在紐約市皇后區,六日賽的賽道位在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park),一趟1 mile,大約是1.6公里,這個公園綠草如蔭,樹梢開著花兒,天氣好時在春天的陽光下跑走會很享受;然而,四月紐約的天氣翻臉如翻書,經驗豐富的鐵大居然頭戴毛帽、身穿厚棉帽T跑步,寒冷凍人的天氣和他去年九、十月穿著背心短褲跑在紐約街頭的模樣完全是兩回事,任他也沒想到會這麼冷,頭上的毛帽還是借來的!

(法拉盛草原可樂娜公園每趟1 mile鳥瞰圖 圖片取自賽事官網 https://us.srichinmoyraces.org/)

賽前鐵大期許自己能跑到720K,但或許是因為這回擔任領隊的角色,心中有些壓力而沒有達到預期公里數,最後以654.1K做收只能說「還算滿意」。而在台灣征戰無數超馬,家裡的獎盃奬座已經堆滿一面牆的蔡文雅(Anya),一心仍想挑戰更高強度的賽事;她賽前做足了功課,上網研究之前的參賽者每天大多跑幾公里,以自己的48H經驗去推算到時可以怎麼跑,更攜帶足足37公斤的行李赴美,哪裡想到比賽前,擔任賽事Helper的朋友座車就被砸破玻璃,放在車上的所有物資錢財全部不翼而飛!此外,紐約的溫差和一日多變的氣候更讓她吃足苦頭…!

「原本Plan A是要破大會紀錄,結果第一天就下大雨,冰凍的積水讓我的腳凍傷了,只好退而求Plan B - 破台灣紀錄700K;但寒冷的天氣讓我忽略了補水、補鹽分的重要而導致血尿,腳也因為泡在冰水裡腫了起來,於是再退到Plan C,拿回獎盃就好…」Anya說。雖說成績不如預期,但Anya六天總公里數619.9K,平均一天100K,也是夠厲害的了!

另一位選手鍾運華本來每天跑量就至少30K,月跑量800-1000K,跑齡五年的他,總跑量已累計近4萬9千公里,實在練很大!為了準備六日賽,賽前兩週他更拉高到每天一馬!鍾大哥說,他曾參加過黑龍江冰上馬拉松50K,體驗了零下28度的滋味,當時穿著雪鞋冰爪,身上、手機都要貼肌內效貼布以防凍傷,沒想到這次紐約的天氣還是讓他吃足苦頭,不但凍傷、曬傷,還因為一時找不到凡士林而磨傷。

(鍾運華最後一天特地換上國旗衣帽,堅毅地完成六天的比賽。照片由543跑團提供)

為防疫睡帳篷,夜不成眠 終生難忘!

今年最特別的是,因為新冠疫情,六日賽參賽人數僅限40人,參賽者必須自備帳篷在公園露宿,一人一帳。但帳棚幾乎沒有隔音、保暖效果,帳外的聲音、外面多冷帳內也有多冷,再加上風吹下雨,傷勢的疼痛不適,都讓白天累癱的選手夜不成眠。賽事的cut off規定是,前三天必須跑到150 miles(約240K)以上,否則就失格,因此最後完賽僅29人。

一位跑者Shashanka Karlen賽後寫的文章把撞牆時的痛苦心境描繪得讓人非常有感:There are moments during the race where time does not seem to move, where each lap is just simply very hard work and there seems to be no way out, no person to talk to, no special food that would uplift you, no piece of music that would carry you forward.

(賽中會感到時間似乎靜止了,每一圈都是艱難且無路可逃,沒有人交談、沒有任何食物能提振你的心情、沒有任何音樂能帶你前進…)

然而,他寫著,在跑了三、四天以後再往回看,你又彷彿覺得時間快得你抓不住,即使現在已是賽事後的第二天,我們仍想保留住這六天帶來的寶藏。

it seems that time practically flew by, that all went so quickly that you could hardly grasp it. And even now, the second day after the race time has already moved on and we try to quickly preserve all the treasures that have come along the way of these 6 days.

👉 看全文 The Long Walk to Myself: 6-day Race Impressions by Shashanka Karlen

鐵大:期待台灣也能辦六日賽 方能跨足更高強度賽事

鐵大強調,跑超馬能享受身體良好的律動,六日賽更是進階十日賽和3100miles賽事的門檻,若六日賽總公里數無法達到600K,那麼十日賽就無法達到1000K,沒有參與最高強度的3100 miles的機會;他一心期盼國內有更多年輕跑者嘗試六日賽,超越自我,未來在國際為台灣爭光。這次蔡文雅和鍾運華率先挑戰六日賽,相信能鼓勵更多跑友,啟動參與更長賽事的引擎。鐵大今年九月將再度飛紐約挑戰3100 miles,Anya七月將以國手資格參加在印度舉行的24H亞錦賽、十一月再挑戰清邁超馬,至於鍾大哥的下一步是參加環台九日賽,未來放眼3100 miles,繼續他的超馬人生!

(專程從波士頓趕到紐約為三位選手加油的Roger,手持國旗等待三選手完賽,Roger每天在臉書發布賽事動態,是跑者心中的一股安定的力量)

(鍾運華為加油支持者簽名 圖片取自鍾運華臉書)

(賽事第六日,Anya蔡文雅身穿國旗衣在賽道矯健的身影。圖片取自賽事官網 https://us.srichinmoyraces.org/)

**〈肉腳的跑步人蔘〉podcast

