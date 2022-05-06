賽事心得／DADA NIGHT RUN夜跑派對-八里站

時隔將近十個月沒參加路跑賽，恍如隔世，中間發生大大小小的事情，對我本人而言，最重要的莫過於五月的疫情大爆發和八月的車禍了，前者影響台灣社會將近三個月，促使每個人都被迫接受居家上班上課的生活，後者也影響我將近兩個月，大病一場還有腳傷使得生活節奏再次被打亂，更別說跑步運動了，哇！仔細細數下來，今年跟跑步的緣分真淺，因此，就抱著好吃好玩的心情再去體驗路跑的氛圍吧！

賽事又一波三折，只求能順利完賽！

恰好，這週二又剛好去打疫苗，所以，就更有理由努力跑個五公里，後面便跑跑走走，順利完賽即可，對了，這次還有被我拐帶第一次來參加路跑的室友，也一樣參加十公里的愛跑組，祝她好運！(事後證明，人家體力比現在的我好多了，看來，要更努力恢復體力才行)。結果，這場從七月中延期到七月底，後來又因疫情影響二度延期到年底，真是命運多舛，好巧不巧又遇上一年一度的教會音樂會，為了不辜負路跑報名費，只好無緣參加了。

冬日裡太陽西下，暖暖身活動筋骨

當天下午搭上直奔八里的公車，去到活動主會場米飛公園，現場果然熱鬧滾滾、人潮洶湧，穿梭人群之間，實名制和量體溫，該做的防疫措施也不可少，好不容易領完報到物資後，邊逛逛周邊攤位，邊等著我的好室友，望著天空冬陽照耀，看來起跑是不會太冷，而此次主辦單位也特別安排了30分鐘的有氧舞蹈，讓大家都能徹底暖好身子，以求在待會的路跑過程中不要發生意外！直到暖身結束，等待迎接開跑的時間中，我室友才姍姍來遲會合，實在是事情繁多，趕行程的節奏，結果，最後又因要去上廁所，所以便各自出發。

蓄勢待發欲奔跑，穩住節奏往前推

槍聲一響，跑者紛紛蜂擁而出，人潮洶湧，只得先跟隨眾人的腳步往前推進，想說怎麼樣也要撐到五公里左右，結果，不曾想大概在2、3公里，我就有種不太妙的感覺，果然，腳傷的地方似乎狀況不好，加上許久沒練跑和可能尚有些微的疫苗副作用，這周都還滿疲累的，我只好再度放慢速度，就這樣跑跑走走，也完成了五公里的路程，天色亦慢慢變黑，路上眾人開始閃起七彩螢光。

沿途經過空曠無人的郊區道路，也有不少大貨車開過，風景單調，只得專注於每個當下的呼吸，六公里後，轉了個大彎，結果開始進入到水筆仔公園的區域，本來想想應該會是風景宜人，殊不知，晚上黑燈瞎火，而且公園路燈更少，能見度低，只見點點螢光閃耀，我一邊開啟螢光手環，希望驅散黑暗，一路埋頭狂奔，想著趕快脫離這幽暗之處，在繞了一圈兩公里左右，終於離開了，緊張的內心這才稍稍平復。

最後僅剩的800公尺繞回會場，隨著腳步前進，螢光越盛，終點就在眼前，如此順利完成了十公里的旅程，為今天的路跑畫下句點。

時隔半年，終於寫下了這段故事，接下來也會繼續寫寫4/23的健行大會喔！敬請期待