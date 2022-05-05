精彩圖輯／戀戀桐花全國馬拉松

出門時看著天空烏雲，還以為這天天氣涼爽定了

(結果橫山在左邊天空亮亮的方向，開過去上方就沒烏雲了)

五點半抵達終點前3K處，是個能同時拍到42K、21K、8.5K組的位置天空清澈無雲，太陽已經快越過山陵線。

(當下看遠方霧氣有點漂亮，但是代表之後會很熱，補給站就在對面山邊)

預計7:30跑者才會經過，期待後頭那大片烏雲能飄過來之餘先跑去8.5K組限定補給站晃晃，此站由新竹路跑社幫忙抵達時志工已經開始準備補給品。

(8.5K組 4.6K處土地公補給站-新竹路跑社)

(鴨:當天我害怕極了! 好險這站不提供現宰鴨肉補給。鴨鴨只能看不能吃)

7:00準備回拍攝點準備，離開前與大伙合照一張。

(拍照脫口罩)

當回到拍攝點時，太陽早已高掛因為今年全馬組回歸，半馬組、8.5K組起跑時間都比去年往後延了半小時此時路面、遠方樹木葉面都已經反白，非常不適合拍照只能另尋新拍攝點。

(陽光直射 超級大逆光! 這點沒用了)

往後面路段找到一個不需要架傘遮陽，只需要跟著樹蔭移動背景被光線影響相對少很多的新點趕在7:30前完成搬家 準時開拍。

跟去年一樣做個記錄，整理出各組敘獎總排

8.5K 女子組

8.5K 男子組

半馬 女子組

半馬 男子組

全馬 女子組

全馬 男子組

接近中午時刻天氣終於轉為陰天，拍攝點變的非常幽靜。趁空閒撿了一波桐花拍照，感覺今年的桐花還沒盛開，山頭"發霉"處相對去年少。最後在壓後裁判的到來，12:30結束今年這一回合的拍攝。以為要撐到1:30，能提早收工回家補眠。＜撒花＞。明年再見！

(裁判組 拍照脫口罩)

8.5K組和半馬組幾乎是不間斷一直按快門到全馬組時跑者間距拉長，稍微可以喘氣休息這時才注意到原來我一直被小黑蚊攻擊因為在路邊落葉層上拍照，每次移動就來好幾隻集體攻擊當下不會癢，但回家後開始發作，竟然比蚊子叮還癢檢查靠近山壁的左手臂，被咬了至少30點賽後持續抓了快七天 癢! 爆!

(太早起床 拍到10點左右沒電了，還好有帶能量飲料)(落葉中隱藏了好多小魔王 不講武德)(陽光被烏雲遮住時 牠們就偷襲)(我大意了 沒有閃)