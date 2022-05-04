訓練心得／類馬拉松：自主景美河濱馬

博晶醫電的運動科學訓練企劃最終章！我在去年收到訊息說可以有個訓練計畫參加，剛好自也沒有什麼訓練可以參考的我就想說報名看看，藉由這個心率訓練計畫再次提升自己，只是有點不一樣的是，就是除按表操課就是要自己孤單去執行（並非跑團的團練）還需要帶上該計劃配置的心率帶天天測量剛起床的安靜心律(平躺跟站立)以及收集規畫日期採集唾液(聽說檢測疲勞值)，想想還蠻新鮮的去參加無紡！而且我已經也習慣沒人盯也可以去練跑，15週的訓練計畫跟以往接觸的訓練菜單有點不一樣，都是依心率區間去跑一個時段，會從慢到快最回到慢然後又快...後來才知道是變速跑的訓練，這對鍊長跑的人會有幫助可以訓練身體對疲勞與乳酸的代謝跟消化有一定的幫助，經過15週的訓練今天就是表定驗證的時間(本來去跑場賽事：宜蘭杏輝馬因疫情延期到10月)只好改成河濱實踐。

有參加計畫的人都依約5點半到景美的北新橋下集合，到了現場放好我的補給爆發力（全程都靠它了），收到指令是配速440全程，跟我想的差不多，只是本想保守一點配450，起跑後就靠博晶的企劃人陪跑(也是個練家子半馬實力有79分)陪跑30K後...就自己來最後一段，但無奈還是敗在肌力不足洩氣...開始肌肉不協調開啟跑走模式，到了最後3K福和橋折返處，我想去小解一下....完畢後！突發雙膝蓋瞬間僵化硬掉鎖死，我差點都快站不住，連蹲下都有問題...慢慢花了快2分鐘才坐下緩解，休息約2分鐘後再起身慢慢往前走...然後繼續小小跑起...咬牙吃下最後3K...完成這次試煉。本次計畫約莫10位參加吧(沒仔細算) ，除2~3位是測半馬，剩下跑全馬的最後只剩下我一個人堅持跑完。好孤單呀的一人賽事...哈！

最終還是感謝本次計畫，讓我更認識自己以及怎麼強化並看出自己的弱處，開始準備怎麼再次調整自己。最後～感謝在台灣工作的日本朋友千千等我跑完約我吃早餐還幫我拍了幾張快照..謝謝。