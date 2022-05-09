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跑步小品／手術過後 再次邁開腳步

運動筆記 / 謝優

晨起，窗外絲絲細雨，雨水啊！盡是一種天地間的匱缺，於是開始喝酒成了順理成章的說法，是生活中的需求思索所繫。因為『水』太貴重，渴望著救援那髒亂的黏膩及乾涸！

慢慢雨水像是斷了線的珍珠落個不停！馬路上擁擠的澎湃似潮，受限於天氣因素，只能前往社區健身房，開啟每日已成為漫漫習慣的跑步！

有別於昨日外跑，跑得是顛顛簸簸，口舌生煙，當下可以喝光二座游泳池的水量，咕嚕咕嚕！

地上一片落花殘跡，告別春末,夏日就要來了！濕及悶熱讓我的背部極度癢痛！三四月，太漫長了，對於跑步是這切切想念，朝朝暮暮。

剪一段晨曦時光，站在原地，感受好風好晴小日子！

跑步時，我總隨著規律的踩踏步頻，讓一般醺醺然的知覺不受干擾心緒，非常飄邈，但通常都是收縮引發靈魂進入失神狀態！等到氣喘吁吁，總覺得心臟及肺部快要從喉頭吐出成為一頭猛獸，才暫時停止！

最後非常感謝跑者的閱讀，使得第四十七篇及四十八篇跑文點閱量破四萬，這麼久的時間沒有推出新作，是因為去年身體不適，也無法跑步太久，便到醫院檢查，進行了小小手術！

躺在冰涼的手術檯上，戴上氧氣罩，當全身麻醉劑打入我的血管中，不到幾分鐘，我的瞳孔映入手術探照燈的光，我想舉起手來抓住那一絲絲光線，但全身真的好無力。但請別擔心，目前身體大致上也恢復許多，可以在跑道上盡情馳騁！呼吸著小橋流水人家田園新鮮空氣！或者身處於層層山巒浮雲舒暢。

Photo by：何卉玲小姐，謝謝提供！

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