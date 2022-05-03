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跑步小品／著急、積極、又能平常心 光頭是怎麼辦到的？

運動筆記 / Rose Chao

4月27日，剛比完CT515的光頭神童李翰暄來到〈肉腳的跑步人蔘〉錄音室，當時感覺好像一道陽光照了進來，他健康開朗的神色看起來狀態好到不行！這次訪問的主題是他的創業心得，因為看他與一群夥伴把Akebono「曙光運動」這個品牌經營得風風火火，課程多元、開班地點從台北到台中，才26歲的他怎麼這樣厲害？幾天以後看臉書才知道，4月30日正是曙光滿五周年，正想問為何錄音時沒說五周年馬上要到了呢？卻隨即看到翰暄阿嬤過世的消息…。心裡難過遺憾之餘，更讓人對貧困出身，高中時才在跑壇剛剛綻放耀眼光芒、就驟然發現自己居然有先天性心臟病而中止了競技運動員生涯，然而這也是他開始跨入教練這個專業領域，繼而創業有成的起點。人生的境遇我們無法掌握，但在每一個當下認真以對，終究會看到收穫。

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人生的意外 從競技運動員跨入教練專業

話說光頭神童的跑步人蔘曲折不斷，相信大家一定看到洪國智老師前幾天在台灣長跑競技網的po文，以「彗星」形容李翰暄就讀成淵高中時，迸發出「燦爛耀眼卻又轉瞬即逝！」的運動表現。

就因為這樣，李翰暄被視為長跑奇才，在北市大陸上競技系大一時，在日本愛媛馬拉松的初馬，跑出2小時34分27秒的好成績，然而一個多月後卻被診斷出有先天性心臟問題，這晴天霹靂就此宣告田徑生涯結束，決定休學！由於他曾是金華國中籃球校隊，教過小朋友打籃球，森林跑站也邀請他擔任跑步教練，這些教學經驗讓他發現自己對於擔任教練很有興趣，體會教學的同時自己也學習了情緒管理、溝通表達技巧等等，覺得相當享受這樣的過程。兩三年後，大約24歲時，他感到自己一個人可以做到的有限，如果想突破，需要一個團隊才能更上層樓。經過一番考慮，他找了同樣是科班出身的學長、學弟妹和運動同好，希望把跑步、體能鍛鍊這些單純且正向的運動好內容介紹給更多人；他更有份使命感，想讓運動員被看見。

創業初衷：運動員的價值不只運動表現

我創業的初心，是希望運動員的價值被看見。除了在運動場上的表現，也希望讓外界看到運動員出社會後擁有專業的教學能力、豐富的經驗可以分享。

「我想帶領大家突破，想看到大夥兒一起合作之後的不同風景…。」

團結力量大，團隊作戰比一般教練的單兵作業展現更大的能量，例如去年突然宣布疫情三級警戒時，曙光運動反應迅速開出一系列線上運動課程，令人印象非常深刻，包括肌力訓練、TABATA、各式瑜珈、皮拉提斯、放鬆恢復等等，每個教練的專業與風格不同，但每個人都很討人喜歡，上課學生爆棚；為了顧及不同作息時段的跑者需求，從上班前的一大早六點鐘，到下班後的晚上十點都有開課，通常最早一堂課就由翰暄自己包辦了，還要設計不同的課程內容。為時數個月的三級警戒期間不算短，他笑著回憶「幾乎將一生所學全都奉上，是我人生最累的時刻！」而這樣的課程，讓中南部跑者也能在線上認識並體驗Akebono「曙光運動」這個品牌。

度過疫情的考驗，目前曙光運動在台北/板橋/新莊/三重/內湖/天母、台中都有訓練班，課程含括跑姿技巧、馬拉松、游泳訓練、鐵人三項、戶外肌力和私人教練等，港覺事業真的做很大！李翰暄特別強調曙光運動教學的SOP，「因為教練是個人風格強烈的職業，不同教練有不同教學風格，但既然是在一個品牌之下，整體教學的成效不能有太大落差。」從競技運動員跨入「教練」這項專業，翰暄很有感地侃侃而談，指出想當教練，絕不只是傳授運動動作的專業而已，包括認知、默契、自主能力、團隊領導、口語表達、說話的藝術等等都需要學習、培養；在學校學的知識是開端，後續還要靠著自己大量閱讀、上網找資料、上課研習以增加自身的深度。不過講了這麼多，他不諱言很多人是以第一眼看教練是否順眼為選擇，「這也是不錯的動機，哈哈！」他大笑。😁🤣🤣翰暄教練建議跑友，選擇課程前先考慮自己訓練的目的是什麼？是為保持運動健身？為破PB？改善跑姿？或是針對目標賽事有所精進。

兩年多的努力下來，曙光運動的品牌與規模越來越茁壯，身為創辦人的他每天工作+訓練至少十二小時，將目前的事業成果歸功於團隊的用心與無私、好學，自己必須更努力才能帶領團隊向前。競技運動員出身的他對於田徑賽仍充滿熱情，還另外創立了一個㊙️隱藏版「Akebono曙光陸上競技」，去年曾訓練一位素人跑者達到全運會5000公尺參賽成績16分13秒。另外一位在今年跑出17分22秒。

「如果當年心臟沒有出狀況，我可能還是個運動員，不會創業。我喜歡聖安東尼奧馬刺隊教練的一句話：沒有所謂對與錯的選擇，只有把選擇做到最好。所以不管當時的選擇是什麼，我就是把它做到最好。那時我選擇休學，進入教學領域，也把這件事做得不錯，回想起來我並沒有辜負當時的選擇。」

放眼未來 三鐵/長跑都是目標

當年一度以為自己田徑生涯不再，但休學、跨足教學工作兩年後，又重回校園完成學業，同時以「量力而為」的心態恢復訓練。2017年日本愛媛馬拉松，他又超越自我跑出2小時27分42秒的PB！然而，人生總令人無法預料，後來又因為腓骨肌腱撕裂，讓他重新把生涯重心放在衝刺事業。近來，由於恢復良好，他透過交叉訓練強化週邊肌群，讓自己跑步不容易受傷。今年度賽事重心將放在三鐵，明年可望回歸本業-長跑。「我會先以場內賽，5000、10000公尺開始，再慢慢到半馬、全馬。」4月底的CT515是他第三次參加鐵人三項，這回特別針對游泳和騎車項目加以訓練，果然游泳大有進步，成績26：39，總排名第29名，相較於之前游泳總排一百多名的大躍進，翰暄笑得開心，但對於最拿手的跑步，這次10K耗時41:38只給自己59分，因為距離原先的目標37分相差太多了…。

游泳要「靜」 騎車要「敢」跑步「剛」性最重要

為了練三鐵，翰暄目前一天兩練，他鼓勵跑友在跑步之餘可以做其他運動交叉訓練，透過不同運動，可以解決「厭跑」情緒或轉換心境，感受運動的多元性。交叉訓練也能促進跑步成績、降低運動傷害，他特別以「靜」、「敢」、「剛」三字描述自己練游泳、騎車和跑步的心得。游泳需要「」下心、身子放軟，尤其跑者的腿可能都比較重、容易下沉，更需要「心如止水」執行游泳的每個動作；自行車則是帶有速度和危險性的運動，你必須勇「」去面對訓練、挑戰極限。至於跑步的「」性很重要，下肢剛性強化才具有跑步效率，再加上跑步是鐵人三項中的最後一項，更需要剛強的意志力才能完成。

翰暄很喜歡分享自己的心境，而且常有超乎他實際年齡–26歲的名言，例如：「目標使人堅強，卻也使人著急」。那麼，現階段是事業還是賽事目標比較令他著急呢？「我是個很急的人，常急於求成。但後來發現越急，事情卻做得越糟；儘管動機強烈，但我要自己慢慢放下來，以平常心面對。當我放下來了，發現事情往往能做得更穩定、更順利。」「平常心才能讓人強大！」現在，對他而言最重要的是生活時間及體能狀況的平衡。雖然已經不是競技運動員，但他深知自己始終是競爭意識很強的「競爭者」，訓練強度要夠，他學習在有限的時間內讓訓練品質更好。「我是一個會不斷思考人生的人。人生中有些事我們可能覺得是壞事，但這件壞事就是個經驗，也是個寶貴的時刻，未來你會明瞭這件事為什麼會發生、如何避免它再發生。」聊完這一集，我真的筆記好久，滿心祝福教練…😊

延伸閱讀：傾聽身體的聲音 重獲新生的光頭神童—李翰暄

**肉腳的跑步人蔘 podcast

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田徑 鐵人三項 肉腳的跑步人蔘

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