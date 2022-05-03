賽事心得／懶人越野的好選擇

多虧自主應變讓活動不被迫延期

對於一個不怎勤奮的戶外跑步愛好者來說坐捷運再步行一點時間就能來到會場是在方便也不過的事了。車廂裡人不多坐到終點站的人不少都是跑友，大家的裝備都是大同小異，受歡迎的就那些品牌。最近幾天的新冠確診率高到嚇人，政府的超前佈署再也搞不出什麼花樣，也就讓民眾自主應變，中了就醫，醫不好就掛，反正就是自求多福。進會場前先量體溫後先去領了物資，看來是早到了場地不大人還不多，這場賽事算是國內較久的賽事也算是我第一次參加跑山獸的賽事，好幾年前參加過跑山獸主辦人夫婦的野獸山徑試跑，那路線真另人印象深刻，總之Petr不會帶你走舒適的路線但總會讓人驚艷。

5年不見了!你也有老態了~

13k延後了15分鐘才出發

組別分三組分開起跑，首先起跑的是23K看起來像是人數最多的，13K接在後面但延後了15分開跑，估計是前一組在賽道塞車了吧。天氣陰涼很適合跑步，開跑沒多久就上了山徑，石板青苔大概是台灣山徑的特色，還好這兩天沒下雨所以也不是太濕滑，看來參加的都是老手熟門熟路的一點認路的猶豫感都沒有的跑著，看大夥這麼認真無意間也想跟上一路上也少拍照了。

雖是短距離但大多是爬升

攀爬的路徑也不少

短暫的遠離城市放鬆一下

正是滿地的油桐花的季節

大多是這種青苔石板路

滑倒也是越野樂趣之一

應該是享受快樂的背影

提醒你又要爬爬了

還好攀爬的路段都不長

山徑的景色很一般，城市郊山也就這樣；沿路凋落的油桐花鋪成山徑不時也有桂花的香氣撲鼻而來，少了自然光的點綴總有點光線不足的遺憾。感到意外的是攀爬的路段也不少，跟階梯比起來攀爬有趣多了。一路上聽到幾個說是第一次跑越野賽都說好累，但身體很誠實地一直往前跑，讓我想起第一次跑越野就傻傻報了43K的，想說比全馬多1K而已應該不難，結果搞了10.5小時…狗都沒有我累，但也從此喜歡上在山裡跑跑走走拍拍照的樂趣，成為越野跑愛好者(比業餘還業餘)。

登高望遠看風景

總算爬升告一段落了

喜歡這種竹林山徑

疫情下的補給站少了熱鬧

為何一出補給站總是上坡

補給的種類不多可樂、水、運動飲料、香蕉、餅乾…為了減少接觸都是短暫停留就離開了。一路上除了後段感到飢餓外很慶幸這次一路沒有滑倒沒有抽筋，領了據說是特色餐點的蔬食便當與啤酒後到一旁的階梯就坐進食，吃完後有種空虛的飽感決定換裝覓食去。大體上來說這賽事的整個流程和賽道都是不錯的，如果明年還是在這地點舉辦的話換個組別體驗下。

空虛飽感的蔬食便當

期待明年再見