賽事心得／帶著國旗 跑一場沒有遺憾的波士頓馬拉松

跑一場沒有遺憾的波士頓馬拉松，這是2020台北馬拉松破PB，再達BQ後，對自己許下的目標。

隨著疫情持續起伏，雖然抱定了參加波馬的決心，但是練課表的心態就沒那麼堅定了，月跑量始終沒過200K，所以出發前對完賽成績沒有期待，就是好好享受馬拉松最高殿堂的波馬賽道氛圍。

波士頓馬拉松的路線，是從市郊的Hopkinton出發，沿著135號公路往波士頓市區前進，經過Ashland、Framingham、Natick，跑到Wellesley剛好半馬，接著轉16號公路到Newton，再轉30號公路經過Brookline，緊接著進入波士頓市區道路，到達Copley 31教堂附近的終點。出發點標高450M，終點是在港口城市的平地，看似由高點一路向下跑的輕鬆路線，實則是起伏的丘陵地形，尤其在16MI開始的4段上坡路段，延續到21MI的Heartbreak hill結束，絕對讓跑者跑到心碎力竭。

置身在Wave 2，BQ都在320以內的跑者群出發，再加上前4MI一路下坡，起跑後的興奮不知不覺跟著跑群超速快跑。沿途的居民也非常投入，因為是麻州的獨立戰爭紀念日假期，很多家庭都是一邊野餐喝酒，一邊加油吶喊擊掌，氣氛非常嘉年華，而且是整路42公里不間斷。

波馬最著名的加油路段就是衛斯理學院的熱情女學生加油牆，在接近學院之前就會清楚聽到驚聲尖叫的加油聲浪不斷，親歷其間充分感受熱情洋溢的加油吶喊聲，不自覺慢下腳步拿出手機記錄下沿路擊掌，卻無福消受停留kiss的熱情女大生身影。https://replay.dropbox.com/share/Y6OLSfnJQZQOqLwA*影片

解析度調低至1080p以下比較跑得動（有聽到Taipei, Taipei, Taipei...... Let's go......的尖叫加油聲嗎？）（超興奮！超感動！）彷彿所有的力氣都在前半馬的興奮情緒中釋放燃燒完全，而後段碎心坡的考驗超乎想像，對沒有練足跑量且沒有練上坡路跑的我來說，這段8公里的4段上下坡丘陵，把我搞到精疲力竭，勉強維持緩跑的狀態，不斷被後方的跑者超越。

告別Heartbreak hill之後一路下坡，反而要考驗疲累雙腿的耐受力，不能衝得太快以免撐不住重力加速度，而跌倒翻滾受傷。進入波士頓市區道路，開始享受沿路兩邊加油的聲浪，因為我是穿著台北馬拉松的Taipei背心，小國旗貼在號碼布上，所以不時聽到Taipei go、from Taipei的加油聲，我也會熱情地以手勢回應Yes, Taipei。

終於看到40K的指標牌，忍不住把口袋裡華0準備的國旗拿出來，好好的享受最後2K的波士頓馬拉松賽道風景。舉著國旗跑步好像有種魔力，會讓人心情激動不已，好捨不得跑到終點。

3:34:33～沒有PB，達標BQ。

2022我跑了一場沒有遺憾的波士頓馬拉松。謝謝在疫情起伏不定環境下沒有放棄的自己！YES!

https://replay.dropbox.com/share/9iLFqnuWaQ4DADV9

*主辦單位攝影團隊神奇的影像追蹤全馬紀錄，讓人心甘情願掏錢留住一生回憶啊！