路跑／102天102場馬拉松 截肢女跑者創世界紀錄待認證

生於南非的截肢運動員韓特-布羅爾斯瑪（Jacky Hunt-Broersma）今天達成個人目標，在102天跑完102場馬拉松，創下非正式女子世界紀錄。

美聯社報導，46歲的韓特-布羅爾斯瑪說她不會就此停下腳步，還會再跑兩場，挑戰在30日寫下104場紀錄，「我可能也會以馬拉松來結束4月」。

總部在英國的金氏世界紀錄（Guinness WorldRecords）官方未立即回應尋求置評的電郵。

金氏世界紀錄官網顯示，連續跑最多天馬拉松的男子紀錄是由義大利的卡波拉索（Enzo Caporaso）於2019年創下，他連跑59天。

韓特-布羅爾斯瑪說：「我很高興我辦到了，我簡直不敢相信。最棒的是我獲得來自世界各地的人們極大的支持，他們聯繫了我，告訴我這一切如何激勵他們奮發圖強。」

韓特-布羅爾斯瑪原本目標是100天跑100場42.2公里馬拉松，以打破非身障跑者克拉克（Alyssa AmosClark）2020年創下的95天紀錄。

不過英國非身障跑者杰登（Kate Jayden）本月稍早以101天跑101場打破克拉克的紀錄，但尚未獲得正式認證；韓特-布羅爾斯瑪意識到她必須至少跑102天才能刷新紀錄。

韓特-布羅爾斯一路來在社群媒體上累積高人氣，並募集近2.7萬美元（約新台幣80.3萬元），以助同已截肢的跑者獲得他們所需要的昂貴義肢。

韓特-布羅爾斯本月曾在波士頓馬拉松完成個人第92場。她希望自己挑戰紀錄的事蹟能激勵世界各地的民眾不畏艱難實現夢想。

她透露自己接下來將挑戰美國猶他州摩艾布（Moab）山區10月舉行的386公里超級馬拉松賽。