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賽事心得／戀戀桐花馬拉松 樂活健康充滿歡笑的賽事
戀戀桐花馬，在充滿愛的新竹合興車站展開天氣晴空萬里，熱情如火，是一場蠻“熱”的賽事。
這次我參加8.5公里樂活組，跑得好歡樂。
大會出動好多好多攝影師，幫大家紀錄跑步英姿。
攝影師也都好熱情，還會開玩笑說：我沒拍到妳耶！妳重跑一次，我幫你拍😆😆
但，實際上找照片的結果是滿滿的照片只能說，這也是第一次一路跟攝影師互動最多的賽事。
名為油桐花的賽事，賽道上已經有落下的雪白桐花，攝影師也選了這角度紀錄，讓我與花一同入境留念。
一路遇上活力熱情的加油團，以及超可愛的布偶團攝影師捕捉我一路與加油團及布偶開心的回應，自己彷彿像通過紅毯般的歡樂😂（我是來跑步的嗎？）
雖然我沒有跑得很快，但是這一路的紀錄證明了我跑得很快樂（沒速度，有樂度😆）
跑上坡，在陽光熱情照耀下，每一步也是踏實往前
回到終點時，大會主持人說：哇！寶芬是笑著進終點的，真是跑者的歡樂🤣
最終的成績，算是自己預計的時間，開心跑步不在距離長短，重要的是為健康運動這次也響應幫助漸凍人有意義活動，將晶片捐出對我而言，用行動支持用心規劃的賽事賽事中又能盡一點心力助人，肯定是加倍快樂的。
帶一份桐花路跑回憶回家感恩用心的大會，所有辛苦的工作人員《戀戀桐花，樂活健康，來年再會》
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