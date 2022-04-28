聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／戀戀桐花馬拉松 樂活健康充滿歡笑的賽事

運動筆記 / 徐寶芬

戀戀桐花馬，在充滿愛的新竹合興車站展開天氣晴空萬里，熱情如火，是一場蠻“熱”的賽事。

這次我參加8.5公里樂活組，跑得好歡樂。

大會出動好多好多攝影師，幫大家紀錄跑步英姿。

攝影師也都好熱情，還會開玩笑說：我沒拍到妳耶！妳重跑一次，我幫你拍😆😆

但，實際上找照片的結果是滿滿的照片只能說，這也是第一次一路跟攝影師互動最多的賽事。

名為油桐花的賽事，賽道上已經有落下的雪白桐花，攝影師也選了這角度紀錄，讓我與花一同入境留念。

一路遇上活力熱情的加油團，以及超可愛的布偶團攝影師捕捉我一路與加油團及布偶開心的回應，自己彷彿像通過紅毯般的歡樂😂（我是來跑步的嗎？）

雖然我沒有跑得很快，但是這一路的紀錄證明了我跑得很快樂（沒速度，有樂度😆）

跑上坡，在陽光熱情照耀下，每一步也是踏實往前

回到終點時，大會主持人說：哇！寶芬是笑著進終點的，真是跑者的歡樂🤣

最終的成績，算是自己預計的時間，開心跑步不在距離長短，重要的是為健康運動這次也響應幫助漸凍人有意義活動，將晶片捐出對我而言，用行動支持用心規劃的賽事賽事中又能盡一點心力助人，肯定是加倍快樂的。

帶一份桐花路跑回憶回家感恩用心的大會，所有辛苦的工作人員《戀戀桐花，樂活健康，來年再會》

相關新聞

賽事心得／戀戀桐花馬拉松 新場地美景如畫、依然讓人迷戀

今年移師新場地 -- 愛情森林公園，清新的綠地和樹林，配上無敵藍天，美景如畫。 第五次參加「戀戀桐花」路跑，今年第一次報名半馬。因為已經試跑過兩次了，知道自己可以在關門前趕回來，所以就大無畏懼地

賽事心得／戀戀桐花馬拉松 樂活健康充滿歡笑的賽事

戀戀桐花馬，在充滿愛的新竹合興車站展開天氣晴空萬里，熱情如火，是一場蠻“熱”的賽事。 這次我參加8.5公里樂活組，跑得好歡樂。 大會出動好多好多攝影師，幫大家紀錄跑步英姿。 攝影師也都好

賽事心得／戀戀桐花馬拉松 再次挑戰山路極限

起跑前，一起入坑的紅螞蟻跑友合照。 前年已參加過的新竹戀戀桐花馬拉松，當時跑這場，苦不堪言。去年沒有全馬賽道就不考慮，輪到今年早早看到簡章，再度出現全馬組別，一直猶豫不決，某日一股衝動再度熱血報

賽事心得／波士頓馬拉松 賽後活動篇

Post-Race Party辦在芬威球場，若是對棒球有興趣的人千萬別錯過。門票為比賽前兩個月，大會有發一封Mail給選手免費索取，若要幫朋友加購，一張是15美元。表定活動是18:30~22:00，早

賽事心得／波士頓馬拉松 正式比賽篇

忙碌了三天，總算到了比賽的日子，波馬是少見在周一進行的賽事。我排在第二波的五區，10:25分才起跑，大會建議7:30去搭車。住的近，本不需要寄物，跑完直接走回住處即可；但既然都來了，就順便觀摩一下波馬

威斯康辛大學田徑好手自殺 運動員心理健康應被重視

圖/University of Wisconsin 根據國際奧會在 2019 年的數據顯示，有將近 35％ 的精英運動員曾患上心理疾病持續一年，而有 25％ 的大學運動員們有憂鬱症狀，更重要的是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。