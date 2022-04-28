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賽事心得／戀戀桐花馬拉松 新場地美景如畫、依然讓人迷戀

運動筆記 / 吳淑真

今年移師新場地 -- 愛情森林公園，清新的綠地和樹林，配上無敵藍天，美景如畫。

第五次參加「戀戀桐花」路跑，今年第一次報名半馬。因為已經試跑過兩次了，知道自己可以在關門前趕回來，所以就大無畏懼地在報名表上勾選了半馬。老公作美。在會有大小雨的氣象預報中，活動當天連一滴雨都沒有下，給足了藍天白雲的好天氣。

破曉的太陽晨曦，掃去了一整晚的烏雲密佈。

即將開跑，跑友們前往出發拱門集結囉。

開跑的路上你和我。

鳴槍準時在06:45出發，這場賽事我沒有衝，我改用八分速慢慢地跟在後段班的人群裡，一步一步地感受賽道與內灣。「內灣」，在2000年第一次來到內灣，就喜歡上這個遺世小鎮。那時，內灣的街景巷弄，都安安靜靜，時光彷彿在這裡停止，直到螢火蟲季的宣傳，才帶來了人潮，才讓內灣聞名遐邇。無論是昔日寧靜的村莊，或是今日熱鬧的市集，我對內灣喜愛，始終如一。

內灣街道，清晨的寧靜，取代了熙熙攘攘的人群。

內灣戲院。幾經轉手，又轉回創始家族。古樸的戲院，乘載了數十年的歷史與故事。

內灣車站。不知不覺，來了到4公里。

半馬的折返點。

跑過內灣小鎮，就來了折返點，是一座美麗的虹橋。折返虹橋之後，就要進入東窩的半馬魔王坡了。全長約五公里，陡度有點爽，爽到想罵自己為何要報名參賽。這一段，原本就沒打算用跑的，當然也是因為自己根本就跑不上去啊。這五公里採用快走策略，只要不停下來，有機會保有自己的目標--３小時成績。一上魔王坡一公里，就能看到涼亭的補給站，不過十公里內不用補給的我，沒有停下腳步，繼續慢慢地快走上山，一樣快走、一邊罵，心裡嘀咕著何時才能結束這魔王坡啊。

魔王坡。我這區都是速度後段班了，能跑起來的人真的不多，幾乎都是步兵凸上山。

魔王坡的終點就快到了。是的，慢慢凸，一樣可以凸完五公里。能凸到這裡的，都是勇士，給自己一個讚。

魔王坡後，有點迎接跑友的無敵大景，看著看著，會迷戀到忘了時間仍然在走，忘了賽事還在進行。

翻過了魔王坡的致高點，就是一路下坡了。全陡上後，就是全陡下。怕下坡太快會抽筋，選擇六分速下山就好。此時有救護車隊經過，可能是有跑友抽筋或是是中暑了，因為今天真的很熱，看著救護機車的背影，剛好提醒自己、有補給站就要快點進站補水了。結束了魔王上下坡，來到馬福公園補給站，嘗了一截沾鹽巴的香蕉，喝了一口開水，便繼續往終點奔去。

此時，林間傳來一首熟悉的曲子，啊，是《神隱少女》的片尾曲《いつも何度でも(永遠同在)》，在群山環繞的橫山福興村悠悠傳送中，讓人彷彿置身在《神隱少女》的隱世氛圍裡。那一瞬間，有點想落淚。是一種才到世外桃源卻又必須立即離去的不捨，就是像千尋一樣，不要回頭卻要向白龍道別。下次何時再來呢？明年吧，明年再報半馬吧！咦？我說了什麼嗎？什麼是魔王坡，聽了這音樂就忘記了啦。

馬福公園補給站。我只要香蕉沾鹽巴、配一口水，就能繼續往下衝。

馬福公園補給站旁的音樂演奏。謝謝您們，在這麼翠綠的山林裡，提供動人的音樂。鼓勵人心，也撫慰人心。

過了馬福公園來，是福興社區補給站。這是最後一個補給站，距離終點只剩下不到五公里。不過，這個站才是我的成績魔王關啊！因為這裡會有滿滿的可愛大布偶，就像吸人陷阱一樣，一隻一隻輪流把我吸過去拍照啊。謝謝大布偶的志工們，在這麼炙熱的天氣裡，依然穿著厚重悶熱的布偶裝，來娛樂我這位已經快五十歲卻內心依然幼稚的歐巴桑哪。

福興社區補給站。我愛香蕉沾鹽巴，謝謝、謝謝！

一群裝扮大人偶的辛苦志工們，謝謝、謝謝！

可愛的人偶們，辛苦的志工們。謝謝您們！

拍完大布偶，看看自己的跑錶，心裡算算時間，要加速才能保有三小時了。頂著大豔陽，應該還可以衝速吧。衝吧衝吧！帶著爬坡到有點痠麻的大腿，就開衝了。最後，踩進終點線的晶片時間是2:56，還好還好，沒有讓自己失望。

今年的桐花路跑才剛結束，就想著明年報名表何時才會開報。啊，就是這樣。即使有可怕的魔王坡，但經過了森林音樂和大布偶的洗腦後，就會忘了如何跑上來的感覺了。戀戀桐花就是這樣讓人迷戀，即使我已經參加了很多次，依然會在下期開報時又默默地把名字填上去。戀戀桐花，是很棒的路跑活動，看著桐花雨落下的美麗，享受綠樹山林間的寧靜，讓大腿小腿都可以抖個不停的賽道，想跑步、想散步、想挑戰自我，都適合，很值得來參加。謝謝用心的主辦單位，謝謝熱情的志工們，謝謝辛苦的攝影師們，也謝謝自己的參與，成就了這一次回味不已的戀戀桐花記憶。

勇士

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